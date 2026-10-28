En 2020, lorsque le monde s’est arrêté et que les célébrations ont été suspendues à Mazatlán, Lluvia Palacios a trouvé dans la créativité une manière d’accompagner son enfant et d’affronter l’incertitude.

Ce qui a commencé par une piñata confectionnée avec du carton, du papier et des matériaux disponibles chez elle est devenu Piñata Kits, une entreprise qui lui permet aujourd’hui de progresser en tant qu’entrepreneuse et de créer de nouvelles opportunités pour sa famille.

Lluvia est mère célibataire de deux enfants et connaît l’effort nécessaire pour jongler avec ses différentes responsabilités afin d’aller de l’avant. Pendant des années, elle a occupé deux emplois dans les médias pour payer le loyer, subvenir aux besoins de sa famille et leur offrir une vie digne. Cependant, l’arrivée de Piñata Kits lui a démontré qu’elle pouvait aussi compter sur ses propres compétences.

« En 2020, cela n’est pas né comme une idée d’entreprise à proprement parler », se souvient-elle.



La pandemia la encontró preocupada por no poder visitar a sus familiares ni celebrar de manera normal los cumpleaños. En julio de ese año, su hijo mayor cumplió seis años, pero las dulcerías, pastelerías y negocios permanecían cerrados.

El niño tampoco había podido disfrutar su graduación de preescolar ni convivir con sus compañeros. Por eso, Lluvia decidió organizarle una celebración en casa.

Le preguntó qué le gustaba et eligió como tema la película Cómo entrenar a tu dragón. Con cartón que consiguió en un periódico cercano y papel comprado en una papelería, elaboró dos dragones para transformar el pequeño espacio donde vivían en un escenario de fiesta.

« Je me suis mise à chercher des tutoriels pour les décorer. J’ai cuisiné des petits pains dans une tasse pour pouvoir faire un gâteau avec ce que j’avais à la maison et ce qui pouvait être commandé à domicile », raconte-t-elle.



La célébration a réuni les proches confinés avec elle: sa mère, son oncle, son frère, son fils et elle-même. Lluvia a partagé les photos sur son compte personnel Facebook, sans imaginer que ces images seraient le début d’une nouvelle étape.

Une célébration familiale qui est devenue une entreprise

Après l’anniversaire de son fils, Lluvia a confectionné une piñata portant le chiffre un et une ferme pour son filleul. Sa marraine lui a suggéré d’ouvrir une page et de montrer son travail. Peu après, une amie de l’université lui a demandé des piñatas spéciales pour ses filles jumelles: une héroïne et une vilaine fusionnées dans un même design.

Ainsi est née Piñata Kits. Au début, Lluvia ne savait pas combien facturer ni comment évaluer la valeur de son travail. Elle n’était pas non plus certaine que ses créations pourraient devenir une source de revenus. Sa priorité avait été de rendre son fils heureux.

« En vérité, j’ai d’abord fabriqué les piñatas pour que mon fils soit heureux, et c’est quelque chose que je continue de faire », affirme-t-elle.



Les premières commandes provenaient de personnes qu’elle ne connaissait pas, et peu à peu elles se sont répandues dans divers quartiers de Mazatlán. Chaque livraison représentait un défi, mais aussi une confirmation que son travail avait de la valeur.

Lluvia se souvient que de nombreuses familles venaient accompagnées de leurs enfants pour récupérer les piñatas, et les réactions des petits sont devenues l’une de ses principales motivations.

« J’aime que les enfants voient les piñatas et s’enthousiasment, qu’ils s’amusent. Cela me remplit beaucoup », exprime-t-elle.



Pendant la pandémie, ces réactions l’ont aussi aidée à gérer la peur et l’incertitude. Tout en assurant chaque détail d’hygiène dans l’élaboration et les livraisons, elle trouvait dans l’entrepreneuriat une activité qui lui permettait de rester occupée et d’offrir des moments de joie.

« Le processus de fabrication des piñatas me détend, je m’amuse beaucoup; c’est comme une thérapie de détente », déclare-t-elle.



Avec le temps, Piñata Kits est passée d’une activité occasionnelle à une entreprise établie. Grâce à sa présence sur Instagram, l’entreprise s’est imposée et aujourd’hui Lluvia réalise au moins quatre piñatas par semaine. Pour satisfaire ses clients, elle organise le travail par étapes: un jour elle prépare les moules, un autre elle habille les pièces, puis elle ajoute les détails et enfin coordonne la livraison.

Sa méthode commence bien avant de couper le premier matériau. Lluvia pose des questions à ses clients pour connaître exactement ce qu’ils désirent, car chaque piñata doit refléter la personnalité et les goûts de celui ou celle qui célébrera. Bien que la majorité des commandes soient destinées à des enfants, elle a aussi créé des designs pour adultes.

L’attention au détail est devenue l’une des caractéristiques les plus valorisées par ses clients. Certains reviennent année après année et lui confient à nouveau les célébrations de leurs enfants. Pour Lluvia, cette fidélité signifie qu’elle a conservé l’essence avec laquelle tout a commencé.

Grandir en tant qu’entrepreneure sans renoncer à ses passions

L’entreprise lui a aussi apporté une sécurité accrue. Lluvia travaille actuellement dans le secteur administratif de l’Université autonome de Sinaloa et espère continuer à se former professionnellement, reprendre sa carrière ou en entamer une nouvelle.

Au cours d’une période de sa vie, elle a conjugué son travail dans les médias avec la fabrication de piñatas. Plus tard, elle a également recommencé à chanter, une activité qui la passionne depuis l’enfance. Cette capacité à saisir les opportunités lui a permis de bâtir un réseau d’alternatives pour subvenir aux besoins de sa famille.

« J’ai saisi les opportunités que la vie m’offre et je sais que maintenant, si je perds un travail, je peux continuer grâce aux piñatas », partage-t-elle.



Son fils aîné, qui a aujourd’hui 12 ans, connaît l’histoire de Piñata Kits depuis le début. Il a été le protagoniste de cette première célébration pendant la pandémie et comprend désormais aussi l’effort nécessaire pour maintenir l’entreprise. Même l’aide quand c’est nécessaire.

Récemment, Lluvia et ses enfants ont emménagé dans leur propre maison. L’un de ses prochains projets est d’aménager un espace exclusif pour Piñata Kits, car elle travaille actuellement sur la table de la salle à manger. Disposer d’un endroit dédié à son entreprise signifierait améliorer son organisation et franchir une nouvelle étape dans sa croissance entrepreneuriale.

Mais ses plans ne s’arrêtent pas aux piñatas. La musique continue de jouer un rôle important dans sa vie. Lluvia a grandi entourée de proches qui chantaient et, dès son enfance, elle a participé à des festivals scolaires, des prestations publiques et des espaces de télévision locale.

Elle a également fait partie du chœur du Théâtre Angela Peralta, a étudié le piano et le violon, a pratiqué la danse et, à l’adolescence, a commencé à chanter avec un groupe polyvalent.

À l’université, elle a mêlé musique et travail sur une plateforme d’informations. Après la naissance de son premier enfant, elle a fait une pause, mais après la pandémie elle est revenue à dans un bar.

« J’aime vraiment chanter, divertir les gens, les faire se sentir bien; et j’y parviens autant par le chant que par les piñatas », dit-elle.



L’histoire de Lluvia Palacios montre qu’une entreprise peut naître en pleine crise et grandir à partir d’un besoin profondément humain: rendre la famille heureuse. Piñata Kits représente non seulement une source de revenus, mais aussi un outil d’indépendance, de créativité et d’espoir.

Alors qu’elle travaille à la consolidation de son activité, à la formation professionnelle et à son retour sur scène, Lluvia continue de construire un avenir pour ses enfants. Chaque piñata qu’elle livre porte une célébration avec elle, mais aussi le témoignage d’une femme qui a décidé de croire en ses mains, en ses passions et en sa capacité à aller de l’avant.