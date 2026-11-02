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Culiacán, État de Sinaloa – Luz Daniela Gaxiola González et Rosa María Guerrero Cázarez se distinguent parmi les lauréats du Prix d’État du Sport 2026 dans l’État de Sinaloa, après avoir obtenu la première place dans les disciplines de Sport conventionnel et de sport paralympique, respectivement.

Les deux athlètes rééditent cette distinction, qui honore aussi les entraîneurs et les organismes pour leur contribution au sport sinaloense.

Les résultats ont été rendus publics après les votes dans les différentes catégories, dans lesquelles ont également été reconnus des représentants du cyclisme, de l’haltérophilie, du softball, du para-athlétisme, du parataekwondo, du powerlifting et du karaté.

La cérémonie de remise du Prix d’État du Sport 2026 se tiendra le prochain 19 novembre, à l’occasion de laquelle seront officiellement reconnus les athlètes, les entraîneurs et les institutions sélectionnés.

Qui ont remporté le Prix d’État du Sport 2026 dans l’État de Sinaloa ?

Dans la catégorie de Sport conventionnel, la cycliste Luz Daniela Gaxiola González a obtenu la première place avec 30 points, résultat qui la place à nouveau parmi les athlètes reconnues pour ses performances et sa carrière.

La deuxième place est revenue à Jorge Adán Cárdenas Estrada, représentant de l’haltérophilie, qui a enregistré 18 points. María Esmeralda Hernández Salinas, du Powerlifting, a occupé la troisième position avec 11 points.

Gaxiola reçoit à nouveau le Prix d’État du Sport après l’avoir obtenu en 2023, ce qui marque une nouvelle réussite dans le sport sinaloense.

Rosa María Guerrero remporte à nouveau le sport paralympique

Dans la catégorie de Sport paralympique, la paraathlète Rosa María Guerrero Cázarez a mené le vote avec 27 points et a obtenu la première place grâce à ses performances sportives.

La deuxième place est revenue à Juan Diego García López, de Parataekwondo, qui a accumulé 23 points, tandis que Edilene Quintero Montoya, également du Paratletisme, a obtenu cinq points pour se placer à la troisième position.

Tout comme Luz Daniela Gaxiola, Guerrero réitère son statut de gagnante du Prix d’État du Sport, après avoir remporté cette distinction en 2023.

Qui a été récompensé comme entraîneur au Prix d’État du Sport 2026 ?

Dans la catégorie d’Entraîneur conventionnel, Jesús Alfredo Lerma Martínez, du Softball, a obtenu la première place avec 28 points.

La deuxième place a été attribuée à Aureliano Jorge Huie Molinet, de l’Haltérophilie, avec 20 points, tandis que Jesús Moreno Salas, du Karate, s’est classé troisième avec 10 points.

D’autre part, dans la catégorie Entraîneur paralympique, Francisco Javier Galarza Meraz, du Paratletisme, a obtenu la première place avec 27 points.

Juan Antonio Castellanos Velarde a remporté la deuxième position avec 17 unités et Pedro Martín Astorga Carrillo s’est classé troisième avec 16 points.

Galarza Meraz se distingue également par sa trajectoire dans ce prix, car il avait déjà remporté le prix en 2022 et en 2025.

L’Association de Softball et Baseball 5 remporte le titre d’organisme

Dans la catégorie Institution ou Organisme, l’Association de Softball et Baseball 5 a été sélectionnée comme la lauréate du Prix d’État du Sport 2026.

Cette distinction reconnaît la participation des organismes qui contribuent au développement, à la promotion et au renforcement des différentes disciplines sportives dans l’État de Sinaloa.

Quand aura lieu la remise du Prix d’État du Sport 2026 ?

La cérémonie de remise se déroulera le prochain 19 novembre, date à laquelle les sportifs, les entraîneurs et les représentants de l’association gagnante recevront la reconnaissance correspondante.

Avec ces résultats, le Prix d’État du Sport 2026 reconnaît les performances de celles et ceux qui se sont distingués dans diverses disciplines et ont contribué à la croissance du sport sinaloense.