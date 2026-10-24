San Ignacio, Sinaloa. – Accompagné par le conseil municipal, ainsi que par la secrétaire au Tourisme de Sinaloa, Mireya Sosa, représentant la gouverneure Graciela Domínguez Nava, le maire Luis Fernando Loaiza Bañuelos a présenté son deuxième rapport d’activités devant des centaines de personnes.

Détails sur l’investissement dans les travaux publics et les services de base

Tout d’abord, Loaiza Bañuelos a souligné l’investissement dans les travaux publics, l’amélioration des services de base et la récupération des ressources liées aux paiements d’électricité.

Le maire a indiqué que 29 millions 532 mille pesos ont été alloués à des travaux de pavage et d’adoquins, qui ont permis d’intervenir sur plus de 10 856 mètres carrés dans diverses communautés du municipio.

En matière d’eau potable et d’assainissement, une dépense d’environ 9 millions de pesos a été enregistrée, ce qui a permis de progresser dans l’installation de 8 317 mètres linéaires de conduite, ainsi que des travaux sur des puits profonds et des systèmes d’alimentation.

Parmi les ouvrages importants, il a évoqué la lagune de traitement des eaux résiduaires de Coyotitán, réalisée pour environ 20 millions de pesos, ainsi que la réhabilitation de la ligne d’eau potable de Estación Dimas à Barras de Piaxtla, avec des ressources d’environ 9,8 millions de pesos.

Récupération de 5,9 millions de pesos de la CFE pour la municipalité

L’une des annonces les plus marquantes du maire fut l’accord conclu avec la Comisión Federal de Electricidad (CFE), après avoir détecté des écarts dans les facturations de l’éclairage public de la municipalité.

Il a expliqué qu’à l’origine, on prévoyait de réclamer à la mairie une dette de 2,4 millions de pesos, dette qui a été annulée après vérification des registres des luminaires.

« Suite à l’examen précédent, la CFE a reconnu des paiements en trop d’environ 5.9 millions de pesos, dont nous espérons obtenir une première devolución de 2 millions 648 mille pesos, destinés à l’acquisition d’un camión recolector de basura pour Piaxtla Abajo et d’autres communautés, ainsi qu’une grúa destinée au maintien de l’éclairage public », a déclaré le maire.

Régularisation des terrains et amélioration de l’éclairage public à San Ignacio

Au cours du rapport, il a également été révélé que mille six cent sept documents de certitude juridique ont été délivrés dans la municipalité, bénéficiant à des familles cherchant à régulariser la propriété de leurs terrains et de leurs logements.

« Il faut reconnaître ce grand accomplissement pour la municipalité, avec le soutien du gouvernement de l’État. Je remercie les propriétaires légitimes de leur disponibilité à apposer leur signature sans frais ; aujourd’hui, grâce à cela, plus de 1 500 familles possèdent déjà les actes de propriété de leurs logements, c’est-à-dire qu’elles sont légalement propriétaires de leurs biens », a déclaré l’élu.

Il a également mentionné que, à Coyotitán, on poursuit la régularisation des terrains et a informé sur le fonctionnement de l’Université pour le Bienestar Benito Juárez, pour laquelle un investissement d’environ 30 millions de pesos est envisagé, une fois la situation du terrain résolue.

En matière d’éclairage public, le maire a annoncé que l’objectif est d’installer 2 080 lampes LED avant la fin de l’année, tandis que les travaux de réhabilitation des routes rurales se poursuivent dans divers communautés.

Loaiza Bañuelos a également informé que la municipalité a engagé un budget d’environ 144 millions 533 mille pesos et a assuré que les finances municipales restent sans dettes importantes envers les fournisseurs.

« Aujourd’hui, en ce jour si spécial pour l’administration et pour moi, je tiens à remercier mes parents, ma femme, mes enfants et mon frère d’être présents et de me soutenir dans tout ce que je me suis proposé ; merci aussi à toutes les personnes présentes, à qui je dis que je continuerai à travailler pour le bien de notre municipalité ».

Le président municipal a clôturé son rapport en reconnaissant le travail des agents municipaux et a réaffirmé que les travaux et les services publics resteront une priorité durant le reste de son administration.