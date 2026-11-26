Marcela Guadalupe Niebla González a commencé par lancer une activité de snacks avec sa mère, mais son goût pour les ongles en acrylique l’a poussée vers une autre voie.

Moi, je doutais de moi-même et je me demandais si j’allais apprendre ou non, se rappelle-t-elle.

Le début d’un nouveau chemin dans la beauté

Ainsi, Marcela Niebla Beauty Studio, situé sur la Calzada Las Torres, à Barrancos, où elle propose des ongles en acrylique, une pédicure spa, des lissages, des cils, de l’épilation et la conception des sourcils, entre autres services.

Sa mère a été l’un de ses principaux soutiens, aux côtés de ses frères et de son père, qui l’aident également dans cette nouvelle étape.

Marcela continue de se former et d’apprendre de nouvelles techniques pour répondre aux idées que ses clientes apportent.

Des conseils pour entreprendre avec assurance

Pour d’autres femmes qui souhaitent entreprendre, mais qui ressentent une peur de se lancer, elle partage un conseil qui s’applique aussi à sa propre histoire : ne doutez pas d’elles-mêmes. N’ayez pas peur.