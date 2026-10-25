Mexico, D.F. – L’expansion de la production d’engrais au Mexique place Topolobampo, dans le Sinaloa, parmi les régions stratégiques pour stimuler l’industrie pétrochimique et renforcer les activités agricoles du pays. Tel est l’avis du secrétaire à l’Économie, Marcelo Ebrard, lors de son audition devant la Chambre des Députés.

Le fonctionnaire fédéral a assuré que le gouvernement fédéral poursuivra ses efforts pour concrétiser les investissements prévus dans ce pôle de développement.



Le sujet est apparu lors de l’intervention du député fédéral sinaloense Mario Zamora Gastélum, qui a exposé divers défis économiques pour l’État, parmi lesquels les difficultés commerciales du secteur tomate, la nécessité d’attirer des investissements et l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises.

Dans son intervention, le législateur a mis en évidence les projets industriels envisagés pour Topolobampo, parmi lesquels l’usine d’engrais de Proman GPO et le complexe de méthanol de Mexinol.

Topolobampo, stratégique pour la production d’engrais

En réponse à cette demande, Ebrard a assuré que l’administration fédérale maintiendra ses efforts pour concrétiser les investissements qu’elle considère faveurables au développement économique de la région.

« Nous avons consacré beaucoup de temps au pôle de développement de Topolobampo et nous allons persévérer pour parvenir aux investissements que nous estimons favorables », a-t-il déclaré.



L’officiel a également souligné que les projets devront respecter l’environnement et prendre en compte les préoccupations des communautés.

Concernant l’importance de ces investissements, il a expliqué que l’industrie pétrochimique est étroitement liée à l’Agriculture, en raison de son rôle dans la production des intrants nécessaires aux activités agricoles.

« C’est pourquoi Topolobampo se trouve là, afin d’accroître notre capacité de production d’engrais, entre autres choses », a-t-il indiqué.



Cette démarche visant à augmenter la production nationale de ces intrants cherche à renforcer la capacité industrielle du Mexique et son lien avec le secteur agricole, qui nécessite des engrais pour soutenir ses processus de production.

Investissements avec des défis environnementaux et économiques

En juillet 2026, le Secrétariat à l’Économie avait désigné le projet de Topolobampo comme prioritaire pour le gouvernement fédéral. L’institution avait également indiqué que son développement devait respecter les normes environnementales applicables et les standards internationaux de sécurité des procédés, de gestion environnementale et de responsabilité sociale.

Pour le Sinaloa, les projets industriels prévus à Topolobampo représentent une opportunité d’attirer des capitaux, d’élargir l’activité productive et de créer des emplois. Zamora a également mentionné le projet minier Santo Tomás, à Choix, comme faisant partie des initiatives stratégiques visant à diversifier l’économie de l’État.

Le défi sera de concrétiser les investissements et d’avancer dans le développement industriel sans négliger les impacts environnementaux et les inquiétudes des communautés voisines.