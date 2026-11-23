San Ignacio, Sinaloa. Originaire de la communauté montagneuse de Pueblo Viejo, Marta Guadalupe Castañeda Olivas est arrivée au chef-lieu municipal de San Ignacio, Sinaloa il y a 35 ans, accompagnée de ses trois enfants, après avoir été contrainte de quitter son lieu d’origine en raison de l’insécurité.

Marta explique que ses débuts au sein de ce chef-lieu furent très difficiles, car elle n’avait jamais quitté la ferme, et arriver dans un endroit inconnu était très éprouvant car ils n’étaient pas habitués au climat et il a été très difficile de s’adapter, car ils arrivaient les mains vides, seulement avec ce qu’ils portaient.

« Nous n’avions même pas de ventilateurs, car nous venions d’arriver et plusieurs familles ont dû s’installer ici; un ami de mes parents nous a prêté une maison et nous y vivions plusieurs membres de la famille; ensuite mes parents ont pu acheter un terrain et construire une petite maison et nous sommes allés vivre avec eux, mais comme nous étions tant de familles, j’ai voulu m’éloigner », ajouta-t-elle.



Elle a indiqué qu’elle a commencé à travailler et à gagner son argent; de cette manière elle a économisé pour acheter un terrain où elle s’est construit un petit logement, « J’ai travaillé chez moi pendant cinq ans, j’ai tenté de travailler dans l’usine de balais, mais je n’ai pas tenu; mieux valait que j’aille travailler chez des particuliers », a-t-elle mentionné.

L’histoire de la persévérance de Marta Castañeda à San Ignacio

C’est alors, il y a 30 ans, qu’elle décida de se lancer dans le secteur de la restauration. Chez elle même: « Je posais ma petite table sur le trottoir, je vendais des gorditas avec de la viande et des légumes et cela marchait très bien; de l’intérieur je sortais mon plat pour le client, mais alors certaines voisines ont commencé à vendre la même chose et j’ai changé pour les tacos de carne asada, mais du côté de la pièce, j’ai fabriqué un petit four sur le sol et j’ai commencé à faire des tortillas et la viande que je faisais griller dans une poêle; là, je continuais avec la même petite table », a-t-elle expliqué.

Elle dit qu’avec cette activité elle a commencé à gagner un peu plus d’argent, elle a acheté plus de tables et de chaises, et a même pu installer une bonne cuisinière avec de grandes briques; elle a aussi construit un tejabán et elle a pu poser un sol solide sur l’emplacement.

Comment Marta Castañeda a construit son entreprise de restauration à San Ignacio

Actuellement, bien installée et avec de nombreux clients, Doña Martha, accompagnée de sa fille et de deux petites-filles, gère l’entreprise avec beaucoup d’amour, car elle dit que c’est celle qui lui a permis de se nourrir pendant 30 ans.

Dans son menu figurent des tortas de cochinita et de carne asada, des huaraches, des tacos de carne asada, de cochinita et des quesadillas de carne et de cochinita.

Doña Martha mantiene viva sa tradition de dîners grâce à son travail et à un bon service à San Ignacio

Son établissement, situé rue Emiliano Zapata entre les rues Che Guevara et Tomás Urbina, tout près de l’hôpital Integral de San Ignacio, propose un service uniquement les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés tels que le 10 mai, le 25 décembre et le 1er janvier, ainsi que les jours de la Semaine Sainte, avec des heures de 18h00 à 22h00.

Enfin, elle a ajouté que grâce à Dieu, la vente des dîners leur a permis de subsister: « en travaillant proprement et en offrant un bon service à la clientèle, nous avons pu nous entretenir », conclut Doña Martha Castañeda.