En plein dans la phase finale de sa quatrième génération, Mazda a décidé de ne pas retoucher l’extérieur du Mazda3 2027 et de concentrer les changements là où l’acheteur les remarque au quotidien: les aides à la conduite dans les versions intermédiaires, six ans de garantie et deux services inclus.

Avec des prix allant de 413 900 à 562 900 pesos, ce modèle, disponible en berline et en hatchback comme le fait le Mazda2, arrive chez les concessionnaires en novembre 2026 avec une mission claire: défendre sa place dans un segment de compactes qui perd du terrain face aux SUV et aux berlines chinoises.

Qué cambia en el Mazda3 2027 y por qué

A primera vista, nada se movió: misma carrocería, mismo interior y mismos motores de 2.5 litros. Ahí está la lectura útil para quien duda: Mazda no tocó lo que funcionaba y llevó la inversión a seguridad y respaldo, dos argumentos con los que sus rivales le ganaban ventas.

Hasta el modelo 2026, frenado automático de emergencia y crucero adaptativo quedaban reservados al Signature, según la ficha técnica del hatchback. Para el Mazda3 2027, la versión i Grand Touring recibe el paquete i-Activsense completo:

i-Activsense en i Grand Touring

Frenado inteligente (SBS): frena solo si detecta un choque inminente

Crucero adaptativo por radar (MRCC): mantiene la distancia con el auto de adelante

Asistente de mantenimiento de carril (LKA) y alerta de cambio de carril (LDW)

Asistente en tráfico lento (TJA)

Alerta de atención al conductor (DAA) y alerta de distancia y velocidad (DSA)

Control automático de luces altas (HBC)

Un escalón abajo, la versión i Sport suma monitor de punto ciego, que enciende una luz en el espejo si otro coche viaja donde no se ve, y alerta de tráfico trasero, que avisa si alguien pasa al salir en reversa.

Con el modelo 2026, Mazda respaldaba al Mazda3 con tres años de garantía. Ahora ofrece seis años o 125,000 km, lo que ocurra primero, y los dos primeros servicios sin costo. Kia presume siete años o 150,000 km en el K4, un dato que pesaba en quien conserva el auto mucho tiempo.

Paralelamente, el sedán pierde dos versiones de la lista, ambas presentes en 2026: i con caja manual, de 403,900 pesos, e i Grand Touring MHEV, híbrido ligero de 153 hp que costaba 502,900 pesos. Avec cette sortie, le Mazda3 2027 sedán démarre à 413 900 pesos, 10 000 pesos de plus que le prix d’entrée précédent.

Precios del Mazda3 2027 frente al modelo 2026

Con la lista en la mano, los aumentos se concentran en las versiones que ganaron equipo y el tope de gama no sube.

Precios sedán

i: 413,900 pesos (+1,000 frente al i automático 2026)

i Sport: 452,900 pesos (+10,000)

i Grand Touring: 499,900 pesos (+17,000)

Signature: 552,900 pesos (sin cambio)

Precios hatchback

i Sport: 462,900 pesos (+4,000)

i Grand Touring: 512,900 pesos (+14,000)

Signature: 562,900 pesos (-6,000)

Où est‑ce que se trouve le meilleur achat du Mazda3 2027

Sur le plan numérique, le i Grand Touring berline est l’option la plus raisonnable de la gamme. Pour 17,000 pesos supplémentaires par rapport à 2026, il obtient des aides qui auparavant exigeaient de monter au Signature, soit une hausse de 70,000 pesos.

Au‑dessus de cette version, le Signature conserve le moteur 2.5 turbo de 227 hp et 310 lb-pie avec une traction intégrale i-ACTIV AWD et une caméra à 360 degrés.

Entre ces deux versions, on observe désormais un écart de 53,000 pesos sur la berline et 50,000 sur le hatchback, un coût raisonnable pour ceux qui recherchent plus de poussée lors du dépassement et une meilleure adhérence sur sol mouillé.

Ventas del Mazda3 en 2026: resiste en un segmento que se encoge

Au premier semestre 2026, le Mazda3 a enregistré 9,941 unités entre berline et hatchback et s’est classé troisième parmi les compactes, avec 8,1% du segment, juste derrière le Nissan Versa et le MG5. Dans cette même période, les compactes ont chuté de 4,5% tandis que les subcompactes ont progressé de 14,4%.

Vers juillet, l’accumulé atteignait 10,741 unités, à peine 104 au‑dessus du Nissan Sentra et 474 au‑dessus du Volkswagen Jetta. D’après AMDA en octobre, le Mazda3 Berline totalise 14,887 unités, à sept du Sentra et à 361 du Jetta.

Pour remettre les choses en contexte, en 2025, 20,172 unités ont été vendues: 15,034 berlines et 5,138 hatchbacks. Avec plus de 500 000 unités cumulées, le Mazda3 est le modèle le plus vendu de la marque au Mexique.

C’est pourquoi les changements du Mazda3 2027 ont du sens: dans une lutte qui se décide sur quelques unités, la sécurité et la garantie constituent des arguments que le vendeur peut utiliser à chaque devis.

Contra quién compite el Mazda3 2027

Face à ses rivaux directs, le Mazda3 se situe à mi-chemin en termes de prix et domine en puissance, avec 186 hp qui dépassent le Jetta à 150 hp et le Corolla à essence.

Rivales et prix

Kia K4 Sedán 2027: de 407,500 à 574,600 pesos, sept ans de garantie et 19,8 km/l combiné

de 407,500 à 574,600 pesos, sept ans de garantie et 19,8 km/l combiné Toyota Corolla 2027: de 435,900 à 576,400 pesos; hybride à partir de 524,400 pesos avec 31,31 km/l annoncés

de 435,900 à 576,400 pesos; hybride à partir de 524,400 pesos avec 31,31 km/l annoncés Volkswagen Jetta 2027: de 449,290 à 691,190 pesos, avec moteur 1.4 turbo de 150 hp

de 449,290 à 691,190 pesos, avec moteur 1.4 turbo de 150 hp Nissan Sentra 2026: de 418,100 à 540,100 pesos pendant l’arrivée du modèle 2027

de 418,100 à 540,100 pesos pendant l’arrivée du modèle 2027 MG5: dès 299,900 pesos, deuxième compacte la plus vendue de l’année

dès 299,900 pesos, deuxième compacte la plus vendue de l’année Kia K4 Hatchback 2027, rival du Mazda3 à cinq portes: de 489,900 à 581,200 pesos

Acheter maintenant ou attendre la nouvelle génération?

À sept ans après son lancement en 2019, la quatrième génération est en train d’atteindre sa phase finale. Mazda prépare le moteur Skyactiv-Z, qui remplacera le Skyactiv-G actuel et introduira son propre système hybride dans le nouveau CX-5 d’ici fin 2027.

Des sources japonaises estiment que le prochain Mazda3 arriverait en 2028 avec cette motorisation, bien que la marque n’ait pas confirmé de date.

Avec ce calendrier, le changement générationnel au Mexique serait difficile à observer avant 2028.

Mazda3 2027: pour qui oui

Pour ceux qui recherchent une conduite précise, de bons matériaux et des aides complètes sans payer pour un turbo, le Mazda3 2027 i Grand Touring berline, à 499 900 pesos, se classe parmi les compactes les mieux équipées sous la barre du demi-million. Avec six ans de garantie, l’achat d’une génération mature réduit le risque de pannes précoces.

Differences entre versiones

Mazda3 Sedán 2027

i · 413,900 pesos

Moteur 2.5 de 186 hp et 186 lb-pie, automatique à six vitesses

Jantes de 16 pouces et phares LED avec allumage automatique

Siete airbags, caméra de recul, surveillance de la pression des pneus et ISOFIX

Écran de 10 pouces avec CarPlay et Android Auto sans fil, huit haut-parleurs et chargeur sans fil

Climatisation manuelle et siège à réglage manuel

Frein de parking électrique avec auto hold, qui maintient la voiture à l’arrêt sans appuyer sur le frein

Régulateur de vitesse traditionnel, capteur de pluie et sellerie en tissu

i Sport · 452,900 pesos (+39,000)

Moniteur d’angle mort et alerte de trafic arrière (nouveauté 2027)

Jantes de 18 pouces, toit ouvrant et capteurs de recul

Climatisation automatique bi-zone et clé intelligente

Siège conducteur électrique avec mémoire et soutien lombaire électrique

Rétroviseur électrochromique, qui s’assombrit avec les feux des autres voitures

Rétroviseurs latéraux avec mémoire et accoudoir arrière

i Grand Touring · 499,900 pesos (+47,000)

Pack i-Activsense complet (nouveauté 2027)

Head-up display, qui projette vitesse et avertissements sur le pare-brise

Phare LED directionnel, qui pivote avec le volant pour éclairer les virages

Audio Bose de 12 haut-parleurs et sièges en cuir

Palettes de changements et rétroviseurs dégivrants

Signature · 552,900 pesos (+53,000)

Moteur 2.5 turbo de 227 hp et 310 lb-pie, avec 67% de couple en plus par rapport au 2.5 standard

Traction intégrale i-ACTIV AWD

Caméra à 360 degrés

Rétroviseur latéral gauche électrochromique et rétroviseur intérieur sans cadre

Calandre Black Plating, rétroviseurs noir brillant et jantes noirs

Mazda3 Hatchback 2027

i Sport · 462,900 pesos

C’est la version d’entrée, car le hatchback n’a pas de version i

Équipement identique à la berline i Sport: moniteur d’angle mort, alerte de trafic arrière, jantes de 18 pouces, toit ouvrant, clim bi-zone, siège électrique avec mémoire et clé intelligente

i Grand Touring · 512,900 pesos (+50,000)

Pack i-Activsense complet (nouveauté 2027)

Head-up display, phares LED directionnels, Bose de 12 haut-parleurs, cuir et palettes

Rétroviseurs électriques avec mémoire, directionnelles et dégivrants

Signature · 562,900 pesos (+50,000)

Moteur 2.5 turbo de 227 hp avec traction intégrale

Caméra à 360 degrés et capteurs avant

Rétroviseur gauche électrochromique, rétroviseur intérieur sans cadre et calandre Black Plating

Elle est la seule version 2027 moins chère que son équivalent 2026: 6 000 pesos de moins

Sedán contre hatchback

i Sport: le hatchback coûte 10,000 pesos de plus avec le même équipement

i Grand Touring: le hatchback coûte 13,000 pesos de plus

Signature: le hatchback coûte 10,000 pesos de plus et apporte des capteurs avant; le berline apporte un rétroviseur sans cadre et des jantes noires

Le sedán i est l’entrée la moins chère de la gamme, 49,000 pesos en dessous du hatchback le plus abordable

Ficha técnica

Moteur 2.5 (i, i Sport et i Grand Touring)

Skyactiv-G 2,5 litres, quatre cylindres, sans turbo

186 hp et 186 lb-pi de couple

Boîte automatique à six vitesses avec mode manuel, traction avant

Rendement: 13,1 km/l en ville, 18,8 sur route et 15,2 combiné

Moteur 2.5 turbo (Signature)

227 hp à 6 000 rpm et 310 lb-pi à 2 000 rpm; toute cette puissance est disponible dès les basses vitesses chez Mazda

Traction intégrale i-ACTIV AWD

Rendement: 12,7 km/l en ville, 18,9 sur route et 14,9 combiné

Dimensions et capacités