Morelia, Michoacán – Le Michoacán commémore 16 ans depuis la reconnaissance de la Cuisine Traditionnelle Mexicaine en tant que Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO, une distinction qui reconnaît les savoirs, les techniques, les recettes et les pratiques communautaires qui donnent une identité à la gastronomie de l’État.

Le secrétaire au Tourisme de Michoacán, Roberto Monroy García, a souligné que cette reconnaissance internationale a été rendue possible grâce au appelé paradigma de Michoacán, un modèle qui intègre les pratiques agricoles, l’organisation communautaire, les connaissances ancestrales et les techniques culinaires transmises de génération en génération.

Il a indiqué que les cuisinières traditionnelles sont fondamentales pour préserver cet héritage culturel, en maintenant vivantes les recettes et les coutumes qui distinguent la cuisine michoacana.

Cuisine traditionnelle de Michoacán: le maïs comme symbole d’identité

Le maïs représente le cœur de la gastronomie michoacane, en tant qu’ingrédient fondamental de sa cuisine et symbole d’union entre la terre, les communautés et l’identité purépecha.

À partir de ce grain se préparent des plats emblématiques tels que les corundas, les uchepos, les atápakuas, les chandúkatas et le churipo, élaborés selon des techniques ancestrales qui font partie du patrimoine culinaire de l’État.

Outre sa richesse gastronomique, ces préparations conservent des connaissances liées à l’agriculture, à la sélection des ingrédients et aux méthodes traditionnelles de préparation.





Cuisines traditionnelles préservent le patrimoine gastronomique

La cuisine traditionnelle représente également une expression de la vie communautaire, car elle implique les familles dans des activités telles que la plantation, la récolte, la préparation et la dégustation des aliments.

L’un des espaces les plus représentatifs est la parángua, endroit où la famille se réunit autour du feu pour préparer et partager les aliments. Ces pratiques se retrouvent aussi lors de célébrations telles que les mariages, les naissances et les cérémonies d’adieu, où la nourriture renforce les liens communautaires et transmet les coutumes entre les générations.





A 16 años del reconocimiento de la UNESCO, Michoacán reafirma su compromiso con la conservación de su patrimonio gastronómico y con el trabajo de las cocineras tradicionales, quienes mantienen viva una herencia cultural que ha trascendido fronteras.