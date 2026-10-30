Morelia, Michoacán.- Le Michoacán prévoit d’accueillir entre 800 000 et un million de touristes nationaux et internationaux pendant la Semaine de la Nuit des Morts, qui se tient du 23 octobre au 2 novembre, avec plus de 700 activités culturelles, artistiques et cérémonielles réparties dans les sept régions touristiques de l’État.

Le gouverneur Alfredo Ramírez Bedolla a indiqué que cette célébration, considérée comme l’une des traditions les plus emblématiques de l’État, attire des visiteurs désireux de découvrir les coutumes, les autels, les offrandes, les veillées funéraires et la gastronomie des communautés michoacanes.

La Nuit des Morts 2026 dynamisera le tourisme dans l’État de Michoacán

Pendant la période festive, les sept régions touristiques proposent des activités qui rapprochent les visiteurs des traditions par lesquelles les communautés honorent la mémoire de leurs proches.

Parmi les principaux attraits se trouve la région Lacustre, en particulier les rives du lac de Pátzcuaro, où les célébrations rassemblent des expressions culturelles et des cérémonies traditionnelles qui distinguent le Michoacán.

La programmation comprend plus de 700 activités culturelles, artistiques et cérémonielles, avec des options pour les visiteurs nationaux et internationaux qui souhaitent découvrir le patrimoine culturel de l’État.

Michoacán prevé ocupación hotelera del 100%

Selon les projections du gouvernement de l’État, l’occupation hôtelière pourrait atteindre 100 %, comme cela s’est produit lors des années précédentes. Morelia et la rive du lac de Pátzcuaro figurent parmi les zones présentant la plus forte concentration d’activités et d’attractions touristiques.

Face à l’affluence attendue pendant ces jours, Ramírez Bedolla a invité à profiter des célébrations de manière responsable et respectueuse, en préservant le patrimoine culturel et en témoignant du respect pour les coutumes, les traditions et les formes d’organisation des communautés hôtes.

La programmation complète de la Semaine de la Nuit des Morts peut être consultée sur le portail officiel visitmichoacan.com.mx, où l’on trouve des informations sur les activités prévues dans les différentes destinations de l’État.