Culiacán, Sinaloa.- Dès le matin, environ mille personnes se sont réunies au Palais de Gouvernement pour participer à la XXVI Carrera de la Salud 2026, une journée où l’exercice, la convivialité et la solidarité se sont unies pour apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

Avec des chaussures de sport et l’ardeur en tête, des coureurs de divers âges ont parcouru les distances de 5 et 10 kilomètres, démontrant que prendre soin de son bien-être peut aussi devenir une opportunité d’aider d’autres personnes.

Organisée par la Secrétariat de la Santé de Sinaloa, cette activité avait trois objectifs: encourager l’activation physique, promouvoir des habitudes de vie saines et contribuer à une cause solidaire par le don de paquets de couches pour adultes pré-pliées.

Correr para ayudar a quienes más lo necesitan

Más allá de cruzar la meta, cada participante llevó consigo una aportación que tendrá un destino especial. Como requisito solidario, los corredores donaron un paquete de pañales predoblados para adulto, destinados a personas que necesitan este insumo para su cuidado diario.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó que esta carrera forma parte de las actividades de la Semana del Trabajador de la Salud y representa una oportunidad de unir el bienestar físico con el apoyo a la población vulnerable.

“Para nosotros es algo muy importante porque es una carrera que se organiza desde la Secretaría de Salud con la intención de promover la activación física. Siempre hemos buscado que tenga un objetivo más, en este caso, llevar pañales predoblados a lugares donde las personas adultas mayores no tienen acceso a ellos”, expresó el funcionario estatal.



Explicó que los donativos se distribuyen entre casas hogar, hospitales y personas que acuden al Voluntariado Estatal en busca de apoyo. Con esta iniciativa se beneficia aproximadamente a 100 personas e instituciones.

Una meta que se comparte

La Carrera de la Salud también contó con la colaboración de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Tránsito Municipal, Policía Municipal, Protección Civil, el Instituto Municipal del Deporte, la Federación Mundo de Atletismo en México y el Patronato del Maratón Internacional de Culiacán.

Así, la XXVI edición de esta carrera dejó una muestra de lo que se puede lograr cuando el deporte reúne voluntades: personas que salen de casa para cuidar su salud y, al mismo tiempo, contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes necesitan una mano solidaria.

Porque cada kilómetro recorrido tuvo un propósito y cada donativo representó una oportunidad para brindar cuidado y bienestar.