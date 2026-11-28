Cada vez mueren menos mujeres por el embarazo y el parto: en 1990 fueron unas 423 mil en el mundo; en 2023, cerca de 240 mil: 43 % menos, con datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME).

México también avanza: en lo que va de 2026 se han registrado 41 muertes maternas menos que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Salud.

¿Cuántas madres mueren hoy por el embarazo y el parto?

Se considera muerte materna cuando una mujer fallece por complicaciones del embarazo o el parto, o por una enfermedad que estos agravan. En 2023 hubo 183 mil menos que en 1990, según Beautiful News, proyecto de buenas noticias de « La información es hermosa« .

Al sumar la diferencia de cada año frente a 1990, el proyecto calcula unas 2.8 millones de vidas salvadas hasta 2023. El avance viene de lejos: hace pocas generaciones, una madre tenía cerca de 1 % de probabilidad de morir en cada parto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo mide de otra forma, por cada 100 mil nacidos vivos, y también encuentra un avance: cerca de 40 % menos entre 2000 y 2023.

México registra 41 muertes maternas menos en 2026

Al 23 de noviembre (semana 46), la Secretaría de Salud contaba 401 muertes maternas en 2026, frente a 442 en el mismo corte de 2025. La razón quedó en 22.7 por cada 100 mil nacimientos, 8 % menos.

Con los cierres oficiales de cada año, el país pasó de 872 muertes maternas en 2014 a 528 en 2025: 344 menos en 11 años. Las cifras de 2026 son preliminares y pueden cambiar al cierre del año.

En Sinaloa se han registrado 8 en lo que va de 2026, con una razón de 20 por cada 100 mil nacimientos, por debajo de la nacional. Aquí puedes ver las mejoras en la infraestructura de salud del estado.

Higiene, sangre y antibióticos: lo que cambió

Según Beautiful News, el primer paso fueron la higiene básica y los antisépticos; después, las transfusiones de sangre y los antibióticos hicieron el resto.

La OMS explica que la mayoría de estas muertes se pueden prevenir, porque las soluciones ya se conocen:

Personal capacitado que atienda el embarazo, el parto y los días después.

que atienda el embarazo, el parto y los días después. Oxitócicos justo después del parto, medicamentos que reducen el riesgo de sangrado.

justo después del parto, medicamentos que reducen el riesgo de sangrado. Higiene y atención temprana de las infecciones.

y atención temprana de las infecciones. Detectar a tiempo la preeclampsia (presión alta en el embarazo); el sulfato de magnesio baja el riesgo de convulsiones.

Para la OMS, también cuenta llegar a esa atención. En México, más de la mitad de la gente ya tiene seguridad social, et el gasto de bolsillo en salud bajó de 52 % a 41 % entre 2000 y 2023.

¿Qué se puede hacer? Control prenatal y signos de alarma

Los Servicios de Salud estatal recomiendan ir al centro de salud desde que se sospecha el embarazo. El control prenatal ayuda a saber cómo va y a preparar el parto, el cuidado del recién nacido y el posparto.

También piden acudir de inmediato a la unidad de salud ante cualquiera de estos signos de alarma:

Sangrado vaginal o fiebre.

Dolor intenso de cabeza, zumbido en los oídos o visión borrosa.

Hinchazón repentina de manos, piernas, pies o cara.

Dolor abdominal, mareos o pérdida del equilibrio.

Menos movimientos del bebé, o ninguno.

Dolor o ardor al orinar.

Conocer estas señales sirve a toda la familia, no sólo a la mamá: muchas veces es la pareja, la abuela o una amiga quien ayuda a llegar a tiempo.

Conclusión

En el mundo mueren 43 % menos madres que en 1990, et en México van 41 menos en 2026. Muchas de esas vidas se cuidan con lo básico: higiene, atención a tiempo, no faltar a la consulta y no dejar pasar una señal de alarma.

Fuentes: