Culiacán, Sinaloa.- Il existe des saveurs qui, au fil des années, deviennent une partie intégrante de la vie d’une ville. À Culiacán, les tortas de Mr. Leo’s ont accompagné des réunions, des envies et des souvenirs de nombreuses familles depuis 1983.

Pour certaines personnes, son nom est aussi une référence pour se repérer ; pour d’autres, il suffit de s’en souvenir pour revenir à ces moments où elles ont savouré leurs tortas favorites.

Derrière ce goût se cache l’histoire de Rómulo Beltrán Castro, qui, il y a plus de quarante années, a décidé de miser sur une recette et de créer son propre commerce. Aujourd’hui, cette histoire trouve un nouvel espace à Valle Alto, où ses neveux Lizbeth Gaxiola et Crhisthian Lares ont ouvert une succursale afin de rapprocher les tortas traditionnelles d’un plus grand nombre de personnes.

L’ouverture représente une nouvelle opportunité pour que ceux qui connaissent déjà Mr. Leo retrouvent le goût de ses saveurs et pour que les nouvelles générations découvrent pourquoi cette affaire a traversé le temps dans la mémoire des Culichis. Depuis Valle Alto, ils cherchent également à desservir les habitants de zones voisines, telles que La Conquista et Altamira.

La historia detrás de Mr. Leo

Avant d’ouvrir, il invita 15 amis à goûter les tortas qu’il préparait chez lui. La réponse fut si bonne que plusieurs se montrèrent intéressés à devenir partenaires. Peu après, l’établissement ouvrit ses portes et la demande dépassa les attentes.

M. Rómulo se souvient de ces premiers jours comme d’une étape de grand travail et, malgré l’effort nécessaire pour répondre à tant de commandes, l’entreprise a commencé à se consolider.

Au fil des années, Mr. Leo’s est devenu un lieu connu de Culiacán. Son nom est devenu une référence quotidienne dans la ville, et lorsque l’établissement a fermé, de nombreux clients ont regretté ses produits et ont célébré son retour.

Pour Rómulo, il était important que le nom et le goût de Mr. Leo’s puissent continuer. C’est pourquoi, lorsque la possibilité que ses neveux prennent les rênes du commerce s’est présentée, il a vu une opportunité de le maintenir vivant.

« J’éprouve une admiration pour ma nièce et mon neveu, Crhisthian et Liz », confie-t-il, en reconnaissant que tous deux ont choisi d’entreprendre dans une ville qui traverse des moments difficiles.

Las tortas tradicionales siguen siendo parte de la esencia de Mr. Leo, que conserva les saveurs qui ont accompagnés ses clients durant des décennies.

Pour Lizbeth, ouvrir un restaurant était un rêve qu’elle nourrissait depuis longtemps avec son mari, mais elle n’imaginait pas qu’une telle opportunité arriverait. Cependant, sans l’avoir prévu, l’idée a commencé à prendre forme lors d’une visite chez son oncle, alors qu’elle cherchait à acheter le jus préparé et les tortas de son oncle pour son fils Leo, qui a huit ans et qui est un grand admirateur de Mr. Leo’s.

Lors de cette visite, Lizbeth a dit à Rómulo qu’elle aimerait ouvrir une entreprise à Los Mochis, et en entendant ses plans, il lui a proposé de considérer Culiacán et de poursuivre la marque. Après avoir discuté avec son oncle, Lizbeth a appelé Crhisthian Lares, qui l’a encouragée à relever le défi.

À partir de là, plusieurs mois de discussions et de préparatifs ont commencé jusqu’à ce que la nouvelle succursale devienne réalité. Crhisthian, de son côté, possède une expérience en gestion de restaurants et a vu dans ce projet l’opportunité d’avoir une entreprise qui lui est propre.

Actuellement, il participe de près à l’opération quotidienne, de l’organisation à la résolution des problèmes qui surgissent jour après jour.

« Tout va bien car c’est familial, c’est un objectif familial », affirme-t-il en parlant de la façon dont ils vivent cette étape ensemble.

La sucursal se encuentra en boulevard Álvaro Obregón 3250, en Valle Alto, une zone choisie pour la présence de nombreuses familles et d’où ils cherchent à desservir aussi bien les habitants du secteur nord que ceux des colonies voisines.

Le menu conserve les tortas qui ont distingué Mr. Leo’s et intègre d’autres options, comme des salades et un menu enfant avec des nuggets, parmi d’autres options comme la torta à la viande grillée. De plus, chaque mois présente une proposition spéciale : en septembre, c’était la torta à la viande grillée et en octobre les nachos ont été ajoutés.

La nouvelle succursale en Valle Alto

Autre élément qui demeure présent est le caldito qui accompagne les tortas. Rómulo le prépare encore et le vend séparément. Sa commercialisation est née des demandes de clients qui souhaitaient l’emporter à la maison, preuve que les besoins de ceux qui apprécient le restaurant ont influé sur son histoire.

La succursale ouvre du mercredi au lundi, de 12:00 à 21:00 heures, et est fermée les mardis. Avec l’excitation de voir ce projet prendre forme, Lizbeth et Crhisthian travaillent pour que davantage de familles puissent profiter des tortas de Mr. Leo et, petit à petit, porter leur saveur dans d’autres secteurs et villes.

Pour eux deux, cette nouvelle étape signifie aussi construire quelque chose de véritable et le partager avec ceux qui franchissent les portes du restaurant à la recherche d’un bon repas. Rómulo regarde avec confiance le chemin qui s’ouvre pour ses neveux. Après tant d’années dédiées à préparer ses tortas, il sait ce que représente la marque qu’il a créée.

« Je ne doute pas du produit et de la marque », affirme-t-il.

Aujourd’hui, à Valle Alto, cette histoire se poursuit avec de nouvelles mains à la tête, mais avec le même goût qui a accompagné des générations de Culichis. Et peut-être que là réside la chose la plus belle de cette nouvelle étape : tandis que certains reviennent pour retrouver le plaisir de leurs tortas favorites, d’autres auront l’occasion de les goûter pour la première fois et d’en faire une partie de leurs propres souvenirs.

Algunos de los productos que puedes encontrar en Mr. Leo’s

– Torta à la viande grillée

– Tortas traditionnelles

– Nachos

– Salades

– Nuggets de poulet

– Quesadilla pequeña

– Torta pequeña pour le menu enfant

– Bouillon

Las ensaladas forman parte de las opciones del menú de Mr. Leo, que conserva ses tortas traditionnelles et intègre de nouvelles alternatives pour offrir de la variété à celles et ceux qui visitent sa succursale à Valle Alto, Culiacán.