Le Nissan N7 pourrait devenir l’un des lancements les plus attendus de la marque au Mexique. En effet, cette berline électrique développée en Chine a déjà été aperçu sur les rues du pays, camouflée et avec des plaques de transfert.)

Bien que le lancement du N7 n’ait pas encore de date officielle, nous connaissons déjà de nombreux détails sur ses caractéristiques, qui démontrent qu’il cherche à concurrencer un segment où les marques chinoises ont pris du poids.

Comment est le Nissan N7 ?

Présenté en Chine en avril 2025, le Nissan N7 a été développé par Dongfeng-Nissan sur la plateforme Tianyan. Il s’agit d’une berline d’environ cinq mètres de long, mesurant 4,93 mètres, avec un design de lignes fluide qui privilégie l’aérodynamisme.

L’un de ses chiffres les plus marquants est son coefficient de traînée de seulement 0,208 Cd, une valeur qui favorise l’efficacité énergétique. Son aspect extérieur s’éloigne également de la proposition habituelle des autres modèles de Nissan, avec une silhouette moderne et une barre lumineuse à l’avant.

Le Nissan N7 est commercialisé en Chine avec diverses configurations électriques. Parmi ses options figurent deux packs de batteries à base de phosphate de fer et de lithium (LFP) :

Batterie de 58 kWh : moteur électrique avant de 215 chevaux et une autonomie pouvant atteindre 540 kilomètres.

Batterie de 73 kWh : moteur de 268 chevaux et autonomie pouvant atteindre 625 kilomètres.

L’intérieur est également l’un des points forts du N7. L’habitacle dispose d’une écran central de 15,6 pouces et d’un combiné d’instruments numérique, tandis que le système multimédia fonctionne avec un processeur Snapdragon 8295P.

Il intègre aussi un assistant vocal lié au modèle d’intelligence artificielle DeepSeek-R1, une compatibilité avec Apple CarPlay et d’autres systèmes de connectivité, un éclairage d’ambiance sur 256 couleurs et des sièges avant dotés d’une fonction de massage. À cela s’ajoute une installation audio pouvant compter jusqu’à 14 haut-parleurs et un coffre de 504 litres de capacité.

En matière d’assistance à la conduite, il bénéficie des développements de Dongfeng-Nissan et Momenta pour des fonctions telles que la navigation assistée et le stationnement automatique.

Combien coûtera le Nissan N7 au Mexique ?

En Chine, le prix d’entrée du Nissan N7 se situait à 119 900 yuans, soit l’équivalent d’environ 310 000 à 315 000 pesos mexicains. Cependant, des analystes et experts estiment que son prix pourrait osciller entre 600 000 et 790 000 pesos, en tenant compte des coûts d’importation, des droits et des impôts.

Pour l’instant, Nissan n’a pas communiqué de date officielle de lancement du N7 sur le marché mexicain. Bien que des spéculations évoquent une arrivée possible entre fin 2026 et 2027, il faudra attendre que l’entreprise rende ses plans publics.