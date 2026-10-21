Le Nissan Versa 2026 continue de faire parler de lui, car récemment la marque a introduit une version d’entrée plus accessible, la Sense Base TM, dont l’objectif principal est de réduire le prix d’accès à la berline sans enlever une bonne partie de l’équipement qui caractérise la gamme, ce qui en fait une option attractive.

Le Versa 2026 conserve sa position parmi les berlines les plus vendues au Mexique, désormais avec une gamme élargie qui vise à satisfaire ceux qui recherchent une voiture d’accès. Son prix de liste est de 374 900 pesos mexicains, ce qui le place 8 000 pesos en dessous du Sense TM conventionnel.

La différence n’est pas très grande, mais elle existe au niveau de la sûreté: le nouveau Sense Base conserve six airbags et des contrôles électroniques, tout en perdant certaines aides avancées. L’introduction de cette nouvelle version pour le Versa 2026 répond à la demande d’un modèle plus économique.

Caractéristiques du Nissan Versa 2026 le moins cher

Le Versa 2026 a reçu une mise à jour esthétique qui modifie principalement le secteur avant. La calandre est désormais mieux intégrée avec les optiques et arbore une allure plus moderne, en phase avec le langage visuel le plus récent de Nissan. Dans l’arrière, on observe également des modifications, avec un design de dimension plus importantes.

Également, il dispose d’un moteur de 4 cylindres 1,6 L atmosphérique délivrant 118 chevaux et environ 149 Nm de couple, que ce soit avec une boîte manuelle ou une CVT. L’approche mécanique privilégie la simplicité et l’usage quotidien plutôt que les performances, sans recourir à une motorisation spécifique pour abaisser cette nouvelle configuration.

Par ailleurs, dès la version d’entrée, on retrouve bouton de démarrage, climatisation, vitres électriques, écran tactile de 9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, et alarme antivol. Il intègre également clé intelligente, démarrage par bouton, vitres électriques et fermeture centralisée.

En matière de sûreté, il inclut six airbags en plus de l’ABS, de la répartition électronique de freinage, de l’assistance au freinage et du contrôle électronique de stabilité. Toutefois, cette version perd l’alerte de collision frontale et le freinage d’urgence autonome avec détection des piétons.

Nissan Versa participe dans l’un des segments les plus compétitifs du marché, en concurrence avec des véhicules tels que le Volkswagen Virtus, la Chevrolet Aveo et l’Onix, le Kia K3 Sedan, la Toyota Yaris, parmi d’autres sous-compactes. Avec un prix de 374 900 pesos mexicains, il se positionne fortement sur le marché. Voici toutes les versions :

Sense Base TM : 374 900 pesos

Sense TM : 382 900 pesos

Sense CVT : 406 900 pesos

Advance TM : 428 900 pesos

Advance CVT : 439 900 pesos

Exclusive CVT : 470 900 pesos

Quelle version du Nissan Versa 2026 convient le mieux ?

Le choix dépendra du budget et des priorités de l’acheteur. Ceux qui recherchent un véhicule de travail ou une voiture d’accès trouveront dans la version de base une option fonctionnelle et sûre. Dans tous les cas, le Versa 2026 conserve sa proposition de valeur en termes de fiabilité, coût d’entretien faible et une bonne relation prix-équipement.