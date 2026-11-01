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Culiacán, Sinaloa. – Chaque but est célébré avec joie, chaque entraînement nourrit un rêve et chaque amélioration sur le terrain devient un triomphe partagé.

Dans le parc de Lomas de San Isidro-La Quebrada, plus de 40 filles et garçons font partie de l’École Ocelotes FC, où les entraîneurs, les familles et les voisins unissent leurs efforts pour leur offrir un espace sûr où ils peuvent jouer, apprendre et développer leur talent.

Ocelotes FC: una cancha que impulsa sueños en Culiacán

L’initiative a été portée par l’entraîneur Misael Esparza Ríos, avec le soutien de Diego Higuera Garay et des parents. Au début, le terrain présentait des pierres et des broussailles, et les ballons partaient constamment vers la rue. Face à ces conditions, ils se sont mobilisés pour nettoyer l’emplacement, tailler les arbres et aplanir le sol.

Avec l’appui des voisins et des autorités, le terrain a progressivement amélioré ses conditions. Des buts ont été installés et un grillage cyclonique a été posé pour empêcher les ballons de sortir dans la rue.

Un voisin a apporté des ressources pour l’achat du matériel, don Jorge a mis à disposition une pelleteuse pour niveler le terrain, Don Enrique a aidé à l’élagage des arbres et la Mairie a soutenu l’installation d’un éclairage.

“Estoy muy agradecido con todas las personas que nos han apoyado, desde quienes aportaron recursos y materiales hasta quienes dedicaron su tiempo y trabajo. Cada ayuda nos motiva a seguir adelante para que nuestras niñas y niños tengan un lugar seguro donde practicar deporte”, expresó Misael Esparza.



Elles rêvent d’aller loin. Karla e Irasema, sont deux filles qui apprécient chaque entraînement et rêvent de devenir joueuses professionnelles.

Elles se rappellent que les pierres rendaient les matchs difficiles et que les ballons finissaient dans la rue. Aujourd’hui, les améliorations leur permettent de mieux profiter des entraînements, de développer leurs compétences et d’apprendre des valeurs telles que la discipline, le respect et le travail d’équipe.

« Nous aimons beaucoup venir pour nous entraîner et jouer au football. Avant, il y avait beaucoup de pierres et les ballons partaient dans la rue, mais maintenant nous pouvons jouer mieux. Nous aimerions devenir des footballeuses professionnelles », partagent-elles avec enthousiasme.



Una cancha avec encore plus de rêves à réaliser. Bien qu’il reste encore des améliorations à apporter, Misael et Diego restent engagés à poursuivre l’aménagement de l’espace et espèrent que davantage de voisins et d’autorités s’impliqueront dans cet effort.

À chaque fois que le ballon roule sur le terrain d’Ocelotes FC, les rêves de plus de 40 enfants grandissent également. À chaque amélioration, leurs familles et leurs voisins leur montrent qu’ils croient en leur talent et les encouragent à découvrir jusqu’où ils peuvent aller lorsque des opportunités de croissance leur sont offertes.

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