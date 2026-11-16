Obtenir un emploi dans une institution publique ou une entreprise d’État peut représenter une opportunité attractive en raison des salaires, des prestations et de la stabilité de l’emploi. Mais laquelle d’entre elles offre les meilleures rémunérations en 2026 : Pemex, CFE, l’INE ou l’IMSS ?

La réponse dépend du poste et du profil professionnel. Cependant, en comparant les fourchettes salariales et les prestations, Pemex et CFE se distinguent par leurs ensembles de compensation, tandis que l’INE offre des options intéressantes pour les profils administratifs et de direction, et l’IMSS pour ceux qui évoluent dans le secteur de la santé.

Combien paient Pemex et CFE ?

Pemex se démarque comme l’une des options les mieux rémunérées, surtout lorsqu’on prend en compte les prestations supplémentaires au salaire. Ses revenus mensuels peuvent aller d’environ 10 500 pesos pour les postes de niveau inférieur jusqu’à plus de 130 000 pesos bruts pour les postes les plus élevés.

À cela s’ajoutent des avantages tels que des aides pour le gaz et l’essence, des primes de productivité et des paiements additionnels pour les heures supplémentaires en postes en continu, ce qui peut augmenter les rémunérations des travailleurs.

La CFE offre également des rémunérations compétitives. Leurs salaires vont d’environ 9 500 pesos à 149 000 pesos mensuels pour les postes de plus grande responsabilité. L’un de leurs principaux atouts est leur contrat collectif, qui prévoit des prestations tels que des aides à la consommation d’énergie électrique, un fonds d’épargne élevé, des primes de productivité et un régime de retraite remarquable.

Quelles rémunérations offrent l’INE et l’IMSS ?

Dans l’INE, les salaires peuvent se situer entre 9 500 et 162 000 pesos bruts mensuels. Bien que leurs postes les plus élevés atteignent des rémunérations supérieures à celles des autres institutions, ils se distinguent particulièrement par les rémunérations qu’ils offrent dans les domaines administratifs et de direction.

Parmi ses prestations figurent les assurances maladie majeures et les primes quinquennales, qui reconnaissent l’ancienneté des travailleurs.

De son côté, l’IMSS présente des fourchettes salariales plus modestes, d’environ 8 500 à 110 000 pesos mensuels. Néanmoins, il offre une stabilité de l’emploi et des avantages qui peuvent augmenter les revenus, tels que des primes de spécialisation pour les médecins spécialistes et des prestations liées à l’ancienneté.

Lequel est le plus avantageux pour travailler en 2026 ?

Dans l’ensemble, Pemex et CFE se démarquent pour ceux qui recherchent des revenus élevés dans des postes techniques et opératifs. L’INE peut s’avérer attrayant pour les professionnels des domaines administratifs, juridiques et des systèmes, ainsi que pour ceux qui aspirent à des postes de direction.

L’IMSS, en revanche, représente une alternative importante pour les médecins et autres professionnels de la santé qui souhaitent développer une carrière au sein du système public.

Il faut prendre en compte que les salaires offerts par chacune de ces institutions peuvent varier considérablement selon le régime de contractualisation de chaque travailleur, en plus de considérer les prestations et les avantages additionnels.