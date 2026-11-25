Chivas entame son parcours dans la Liguilla de l’Apertura 2026 par un déplacement sur le terrain de Pachuca; Guadalajara affrontera les Tuzos ce jeudi 26 novembre, à 19h00, au stade Hidalgo, pour le match aller des Quarts de Finale de la Liga MX.

Le Rebaño Sagrado arrive dans cette éliminatoire après s’être hissé en tête du classement général, avec 33 points, et après avoir battu Cruz Azul lors de la dernière journée. Il devra désormais démontrer son bon moment à l’extérieur face à Pachuca, qui a obtenu sa qualification en clôturant la phase régulière par quatre victoires consécutives.

La rencontre représente le premier chapitre d’une série dans laquelle les Tuzos tenteront de tirer parti de leur domicile pour prendre une avance avant de se rendre à Guadalajara. De son côté, Chivas cherchera un résultat qui lui permette d’aborder le match retour avec sérénité.

À quelle heure se joue Pachuca vs Chivas, les Quarts de Finale ?

Le match Pachuca vs Chivas se disputera ce jeudi 26 novembre dans le stade Hidalgo, dans le cadre de la manche aller des Quarts de Finale de l’Apertura 2026.

Voici les détails de la rencontre :

Match : Pachuca contre Chivas.

Date : jeudi 26 novembre 2026.

Horaire : 19:00 heures, heure centrale du Mexique.

Stade : Hidalgo, Pachuca, Hidalgo.

Compétition : Quarts de Finale aller de la Liga MX.

Tournoi : Apertura 2026.

Où regarder EN DIRECT Pachuca vs Chivas ?

Les fans pourront suivre le premier match de la série entre Tuzos et Guadalajara via les options de diffusion suivantes :

FOX+ : télévision payante.

FOX One : plateforme de streaming.

La rencontre n’est pas programmée pour être diffusée à la télévision ouverte au Mexique, les supporters devront donc recourir aux options payantes ou au streaming disponibles.

Chivas arrive en tête et cherche à donner le premier coup dans la Liguilla

Guadalajara a terminé la phase régulière de l’Apertura 2026 en tête du classement, avec 33 points. La victoire contre Cruz Azul lors de la dernière journée lui a permis d’assurer le leadership et d’aborder la Fiesta Grande avec confiance.

L’équipe dirigée par Gabriel Milito a connu des moments difficiles durant le championnat, mais a réussi à retrouver de la régularité dans la seconde moitié du tournoi. Sa fin de saison lui a permis de se consolider parmi les équipes les plus performantes de la compétition.

L’un des éléments qui soutiennent la campagne rojiblanca est son rendement défensif : Chivas n’a encaissé que 15 buts lors des 17 journées du tournoi. De plus, il a terminé la phase régulière sans défaite à l’extérieur.

Le leadership représente aussi un avantage important pour l’éliminatoire. Guadalajara terminera la série à l’Estadio Akron et, en cas d’égalité sur le score global, avancera en demi-finales grâce à sa meilleure position au classement général.

Cependant, avant de penser au retour, le Rebaño devra affronter une visite complexe sur le terrain de Pachuca.

Pachuca arrive avec quatre victoires consécutives

Les Tuzos ont obtenu leur qualification pour la Liguilla après une fermeture de saison qui contrastait avec les difficultés rencontrées au cours des premières journées.

Le club hidalguense n’avait guère gagné qu’une seule fois lors de ses six premiers matchs, mais a su améliorer ses résultats lors de la seconde moitié du championnat.

Sous la houlette de Benjamín Mora, Pachuca a trouvé une plus grande stabilité et a clôturé la phase régulière par quatre victoires consécutives. Cette série a été déterminante pour obtenir le billet des Quarts de Finale lors de la dernière journée.

Les Hidalgo n’ont terminé qu’à la huitième place, avec 25 points, et devront maintenant affronter le leader du championnat.

L’avantage du terrain sera l’un des facteurs que les Tuzos chercheront à exploiter. Obtenir une avance au Stade Hidalgo pourrait s’avérer déterminant avant de voyager à Guadalajara pour disputer la deuxième rencontre.

Quand se joue le retour Chivas vs Pachuca ?

L’éliminatoire entre Guadalajara et Pachuca se décidera le dimanche 29 novembre, lorsque les deux clubs s’affronteront au Stade Akron.

Le match retour est programmé pour 19h07, heure centrale du Mexique, et sera diffusé sur Amazon Prime Video.

Chivas aura l’avantage de clôturer la série devant son public et d’avancer en cas d’égalité globale, grâce à sa meilleure position au classement général. Pachuca, quant à lui, devra obtenir un résultat qui lui permette de maintenir ses ambitions d’atteindre les demi-finales de l’Apertura 2026.

Le premier duel aura lieu ce jeudi au Stade Hidalgo, où les Tuzos et le Rebaño chercheront à prendre l’avance dans l’une des éliminatoires des Quarts de Finale de la Liga MX.