Topolobampo, Sinaloa.- Pacifico Mexinol a progressé dans la préparation de son projet industriel dans l’État de Sinaloa en signant un contrat définitif d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) avec Siemens Energy et Techint Ingeniería y Construcción pour développer une usine d’électrolyseurs d’une puissance d’environ 210 mégawatts (MW), destinée à produire de l’hydrogène renouvelable.

L’accord, annoncé le 28 octobre 2026 par Transition Industries, société porteuse du projet, établit les bases pour passer de l’ingénierie à la phase de construction. Toutefois, sa mise en œuvre dépend du respect des conditions usuelles, notamment l’obtention du financement.

La construcción podría comenzar a principios de 2027, mientras que la entrada en operación del complejo está prevista para 2030.



Une usine pour produire de l’hydrogène renouvelable

L’installation utilisera la technologie d’électrolyseurs Elyzer P-300 de Siemens Energy pour produire de l’hydrogène renouvelable, une matière première que Pacifico Mexinol utilisera dans la fabrication de carburants et de produits chimiques à émissions de carbone réduites.

Selon l’entreprise, la capacité prévue de 210 MW ferait de cette installation la plus grande usine d’électrolyseurs de Siemens Energy en Amérique.



Le projet s’inscrit dans un complexe industriel qui vise à produire 6 130 tonnes métriques par jour de méthanol ultra-bas carbone, par différentes voies de production.

Rommel Gallo, directeur exécutif de Transition Industries, a indiqué que ce contrat représente une étape importante pour intégrer la technologie d’électrolyse et les capacités de construction nécessaires au développement des infrastructures du projet.

Trois lignes de production pour 2030

À l’exploitation commerciale, Pacifico Mexinol prévoit de produire annuellement environ 175 000 tonnes métriques de méthanol renouvelable d’origine non biologique (RFNBO, acronyme anglais) et 175 000 tonnes supplémentaires de méthanol carburant à base de carbone recyclé (RCF).

Elle produira également chaque année 1,8 million de tonnes de méthanol ultra-bas carbone à partir de gaz naturel avec capture du carbone.



Ces trois lignes visent à répondre à la demande internationale en méthanol, un composé utilisé comme matière première dans l’industrie chimique et dans des applications énergétiques.

L’intégration d’hydrogène renouvelable permettra de développer une partie de la production via une voie distincte de celle fondée sur les combustibles fossiles traditionnels.

Le financement, en suspens pour lancer la construction

Le contrat définitif donne la continuité à l’accord d’ingénierie de base étendue signé en août 2025 entre les entreprises partenaires.

Dan Restrepo, directeur des ventes d’électrolyseurs pour les Amériques chez Siemens Energy, a souligné le potentiel de l’installation pour stimuler la production de carburants à faibles émissions.



De son côté, Esteban Trouet, dirigeant de Techint E&C pour la région Nord, a déclaré que les travaux se dérouleront selon des critères de sécurité, d’intégrité et de respect des communautés et de l’environnement.

Bien que le projet prévoie une production industrielle avec des émissions réduites, ses résultats environnementaux dépendront de facteurs tels que l’origine de l’énergie utilisée, l’efficacité de la capture du carbone et les émissions associées à l’ensemble de la chaîne de production.

Avec la signature du contrat EPC, Pacifico Mexinol progresse vers l’étape suivante, bien que le démarrage des travaux dépende du respect des conditions énoncées pour l’exécution de l’accord.