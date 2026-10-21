Ce que vous devez savoir en 30 secondes :

Règle générale : Payer l’essence avec une carte de débit ou de crédit ne génère pas d’amendes automatiques ni n’exige des déclarations individuelles pour chaque dépense.

Payer l’essence avec une carte de débit ou de crédit ne génère pas d’amendes automatiques ni n’exige des déclarations individuelles pour chaque dépense. Le véritable risque : La discrépance fiscale (Article 91 de la LIR) survient uniquement lorsque le total de vos dépenses annuelles avec carte dépasse les revenus que vous déclarez au SAT.

La Clé pour déduire : Si vous relevez du régime d’activité entrepreneuriale ou du RIF/RESICO, payer par des moyens électroniques est une exigence obligatoire pour déduire l’essence dans vos impôts.

Avec l’avancée de l’économie numérique au Mexique et les mesures envisagées dans le Paquet Économique pour réduire l’usage de l’argent liquide dans les stations-service, payer l’essence par carte de débit, carte de crédit ou chèques-essence électroniques est devenu la méthode la plus pratique pour la majorité des conducteurs à Sinaloa et dans tout le pays.

Cependant, autour des vérifications du SAT (Servicio de Administración Tributaria) surgissent souvent des questions : Le SAT va-t-il m’auditer pour avoir payé par carte ? Doit-on déclarer chaque facture de la station-service ?

Dans Tus Buenas Noticias nous traduisons les règles fiscales pour que vous gériez vos finances en toute tranquillité et tiriez parti des avantages juridiques offerts par le paiement électronique.

Quand existe-t-il réellement un risque avec le SAT ?

La réponse courte est : il n’y a aucun problème à payer par carte, pourvu que vos revenus soutiennent vos dépenses habituelles.

L’autorité fiscale ne sanctionne pas l’usage des cartes dans les stations-service, mais l’écart fiscal (règlé par l’Article 91 de la LIR). Ce scénario survient lorsque le SAT détecte que vos achats, paiements par carte et dépenses en une année dépassent les revenus que vous avez déclarés.

[ REVENUS DÉCLARÉS ] ≥ [ DÉPENSES TOTALES SUR CARTES ] ──► Situation Fiscale Correcte

[ REVENUS DÉCLARÉS ] < [ DÉPENSES TOTALES SUR CARTES ] ──► Risque d’Écart Fiscal

Comment déduire correctement l’essence auprès du SAT ?

Si vous êtes travailleur indépendant, personne physique exerçant une activité entrepreneuriale ou que vous relevez du Régime Simplifié de Confiance (RESICO), l’essence représente l’un des frais les plus importants pour votre activité. Pour la déduire sans encombre, respectez ces exigences :

Oubliez les espèces : Le SAT établit de manière stricte que l’essence n’est jamais déductible si elle est payée en espèces (peu importe le montant). Utilisez des moyens autorisés : Payez toujours par carte de débit, carte de crédit, virement électronique ou portefeuilles électroniques de carburant autorisés. Demandez votre facture (CFDI) : Demandez la facture électronique à la station-service durant le mois où vous avez effectué la dépense.

Checklist : 3 bonnes pratiques fiscales lors du chargement de carburant

Pour garder vos finances personnelles en ordre et à l’abri des notifications imprévues du SAT, appliquez ces habitudes simples :

[ ] Facture au moment ou dans le mois en cours : Évitez d’accumuler des tickets de carburant non facturés en fin d’année.

[ ] Paiement avec des comptes à votre nom : Utilisez des cartes rattachées au même RFC que celui utilisé pour émettre vos factures.

[ ] Cohérence de vos cartes : Si vous utilisez une carte de crédit pour faire le plein, assurez-vous de payer le solde de la carte à partir de votre compte bancaire déclaré.

La bonne nouvelle : Le paiement numérique vous donne le contrôle et la transparence

Au-delà du cadre fiscal, l’utilisation de moyens électroniques pour payer l’essence facilite le contrôle de votre budget mensuel, vous permet de suivre vos habitudes de consommation et augmente votre sécurité en évitant de transporter de grandes quantités d’argent liquide.