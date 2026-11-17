« Je n’aurais jamais pensé pouvoir continuer le métier de mon père », se souvient Pedro de Jesús Manjarrez Fletes en parlant du chemin qui l’a conduit à devenir propriétaire de la llantera San Pedro, une entreprise créée il y a sept ans et qui, sans l’avoir prévu, a fini par donner une nouvelle orientation à sa vie.

Pendant une grande partie de son parcours professionnel, Pedro a œuvré comme élément au sein de corps d’aide et de sauvetage, une activité qui lui a donné l’opportunité d’aider à sauver des vies et de faire face à des situations d’urgence.

Cependant, alors qu’il remplissait ses responsabilités dans ces institutions, il a aussi commencé à se familiariser avec un autre travail qui, avec le temps, deviendrait son activité principale : le métier de réparateur de pneus.

De las labores de rescate al oficio que aprendió de su padre

Les enseignements provenaient de son père, le señor Pedro Manjarrez Lizárraga, qui pendant plus de 30 ans s’est dédié à offrir des services de réparation de pneumatiques dans la municipalité d’Escuinapa.

Bien que cela n’était initialement pas prévu qu’il se consacre à cette activité, il profitait de ses moments libres pour se rendre à l’établissement de son père, où peu à peu il apprenait les connaissances nécessaires pour exercer le métier.

« Ya tenía como diez años yendo a ayudarle a mi papá, en ratos libres, no tan frecuente porque yo tenía mi trabajo »



Avec le temps, cette collaboration occasionnelle s’est transformée en une préparation qui s’est avérée fondamentale lorsque son père a commencé à rencontrer des complications de santé qui l’ont pratiquement empêché de continuer à travailler.

Face à cette situation, M. Pedro décida de discuter avec son fils et de mettre à sa disposition les outils et l’équipement qu’il avait utilisé pendant des décennies pour développer son activité.

« Cuando pasó eso, él ya me dijo que fuera por las cosas, que las recogiera y pues ya sabría yo si iba a venderlas o rentarlas para trabajarlas y pues tomé la decisión de ponerme a trabajar ».



Siete años de esfuerzo y crecimiento de la llantera San Pedro

Le 28 octobre il y a sept ans marque le début d’une nouvelle étape pour Pedro, qui décide de se lancer à son compte et baptise son entreprise la llantera San Pedro.

Pour établir l’atelier, il choisit un espace situé rue Francisco I. Madero, à l’angle de Mina, une zone qu’il considérait comme plus active et offrant de meilleures possibilités pour proposer ses services.

“Donde estaba el taller de mi papá no me gustaba, se me hacía más concurrida esta calle donde hoy estamos trabajando, arrancamos como llantera móvil a domicilio y como a los seis meses ya en el taller”.



Le projet prenait forme, bien que non exempt de difficultés. Après presque deux années de travail, en 2021, certains problèmes de santé l’obligèrent à fermer temporairement l’établissement. Lorsqu’il reprit ses activités la même année, il chercha à élargir les services et les possibilités de croissance de l’entreprise.

En plusd’offrir la réparation de pneumatiques et l’assistance sur route pour les véhicules à plat, il commença à commercialiser des pneus d’occasion, une alternative qui lui permit de diversifier ses revenus et de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de clients.

Avec le temps, l’effort a commencé à porter ses fruits et il a pu franchir une autre étape dans la croissance de la llantera, en y ajoutant également la vente de pneumatiques neufs.

« Cuando regresé empecé a vender llantas usadas y como a los dos o tres años ya pudimos ofrecer llantas nuevas »



Pour Pedro, la llantera représente bien plus qu’une source de revenus, car elle signifie aussi la possibilité de contribuer au bien-être de ses parents, en particulier de celui qui lui a transmis les connaissances qui lui permettent aujourd’hui d’avancer.

« De aquí sale para comer y para poder echarle la mano a mis papás ».



Un negocio familiar que también brinda oportunidades y seguridad

La croissance de la llantera San Pedro n’a pas seulement profité à Pedro de Jesús et à sa famille, mais elle a également permis de créer des opportunités d’emploi pour d’autres personnes de son entourage.

Dans ses premières années, il bénéficia du soutien de quelques cousins, qui ont ensuite dû quitter l’activité en raison de leurs engagements scolaires. Plus tard, des amis et d’autres collaborateurs se sont joints, et ont trouvé au sein de l’établissement une opportunité de générer des revenus.

« Primero inicié con unos primos quienes ya no pudieron por la escuela, ya luego unos amigos y ahora está otro joven que ya se ha ido enseñando ».



Cette dynamique lui a aussi permis de partager les connaissances qu’il avait reçues de son père, car il estime important que le métier puisse continuer à se transmettre entre les nouvelles générations. À cet égard, il cherche actuellement à enseigner à son neveu José Miguel, qui d’une manière ou d’une autre s’implique déjà et soutient les activités de l’entreprise.

Un autre aspect qui distingue son travail est l’expérience acquise au cours de ses années au sein des corps d’aide et de sauvetage, des connaissances qu’il applique aujourd’hui principalement lorsqu’il doit intervenir sur des urgences sur les routes.

Pedro reconnaît que ce type de services implique des risques, tant pour celui qui apporte l’assistance que pour les conducteurs qui circulent dans la zone. C’est pourquoi il s’efforce de travailler avec les mesures préventives nécessaires pour éviter les accidents.

« En este caso yo cargo cones, velas, luces preventivas y luces que se ven a larga distancia que permiten prevenir accidentes ».



A sept ans d’avoir lancé son projet, Pedro de Jesús Manjarrez Fletes reconnaît qu’il n’aurait jamais imaginé suivre les traces de son père.

Au-delà de la réparation de pneumatiques, de la vente de pneus ou de l’intervention pour dépanner des véhicules à plat, pour Pedro la llantera San Pedro représente la continuité d’un enseignement familial et une manière de maintenir vivant l’héritage de son père.