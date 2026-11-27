Recevoir une pension représente, pour des millions de personnes au Mexique, une source de revenus indispensable pour répondre à leurs besoins après des années de travail. C’est pourquoi la loi prévoit des mesures pour protéger cet argent face aux saisies, retenues et prélèvements non autorisés.

Cependant, cette protection ne signifie pas que les ressources d’une pension soient intouchables en toutes circonstances. Tant l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que l’Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prévoient des situations précises dans lesquelles une partie de la pension peut être prélevée.

La quantité qui peut être retenue dépend du motif du prélèvement et du régime auquel appartient la personne pensionnée.

¿En qué casos pueden embargar una pensión?

L’article 10 de la Ley del Seguro Social établit que les prestations économiques auxquelles cotisent les assurés et leurs bénéficiaires sont inembargables. Néanmoins, il prévoit une exception lorsque existent des obligations alimentaires.

Dans ce cas, une autorité judiciaire peut ordonner les’émbargo de jusqu’à 50% de la pension pour assurer le paiement correspondant.

Par exemple, si une personne perçoit 12 000 pesos par mois du IMSS, elle pourrait être soumise à une retenue pouvant atteindre 6 000 pesos au titre de pension alimentaire. Le montant précis dépendra de la décision du juge.

Pour les pensionnés de l’ISSSTE, d’autres dispositions existent. L’article 51 de leur loi permet d’atteindre ces revenus lorsqu’il s’agit de satisfaire des obligations alimentaires par mandat judiciaire ou de couvrir des dettes envers l’institution elle-même.

À la différence de la législation de l’IMSS, cet article ne prévoit pas expressément une limite générale de 50% pour les obligations alimentaires.

¿Cuánto pueden descontarte por un préstamo?

Une autre situation se produit lorsque une personne pensionnée demande un crédit dont le remboursement se fait par des prélèvements directs sur sa pension.

Dans les schémas autorisés par le IMSS, les retenues mensuelles pour des prêts à compte de pension ne doivent pas dépasser 30% du revenu, compte tenu des autres déductions en vigueur. De plus, le montant que la personne perçoit après les déductions ne peut pas tomber en dessous de la pension garantie qui lui est due.

Cela signifie que, si quelqu’un reçoit 15 000 pesos par mois, la limite en pourcentage serait de 4 500 pesos. Toutefois, la retenue pourrait être inférieure si nécessaire pour respecter le montant minimum protégé.

Les prêts accordés par des institutions financières par le biais d’un accord nécessitent également le consentement explicite de la personne pensionnée. Ces conditions ne doivent pas être confondues avec une autorisation permettant à tout créancier de retirer de l’argent unilatéralement.

Adeudos con el ISSSTE y créditos de Fovissste

La Ley del ISSSTE établit également des règles pour récupérer les montants que les pensionnés doivent à l’institution.

Selon son article 20, lorsque des prises prévues par la législation existent, l’organisme peut retenir jusqu’à 30% de la pension jusqu’à l’apurement de la dette.

Pour les crédits immobiliers accordés par le Fovissste (Fonds de logement du ISSSTE), les pourcentages dépendent des conditions dans lesquelles le financement a été accordé :

Jusqu’à 30% de la pension : pour les crédits contractés selon le schéma correspondant lorsque la personne était encore active.

20% de la pension : pour les financements originés lorsque la personne était déjà pensionnée.

Ces pourcentages répondent à des dispositions et conditions spécifiques. Cela ne signifie pas que le ISSSTE ou toute autre institution peut prélever de l’argent pour n’importe quelle dette.

¿Un banco puede quitarte dinero de la pensión?

Avoir une dettes envers une institution financière ne signifie pas que la banque peut disposer automatiquement de l’argent que reçoit une personne pensionnée.

La Cour suprême de justice de la Nation (SCJN) a abordé ce sujet le 29 mars 2023, lorsque la Première Chambre a résolu l’amparo directo en revisión 1875/2022.

L’affaire concernait une institution bancaire qui avait prélevé des fonds sur le compte sur lequel une pensionnée percevait ses revenus afin d’extourner une dette. La Cour a déterminé que, dans les circonstances examinées, cette action violait la protection juridique des ressources de la pension.

Elle a également considéré comme contraire aux droits de la pensionnée une clause contractuelle permettant à la banque de disposer unilatéralement de cet argent.

Cette décision est significative, car elle reconnaît que les pensions remplissent une fonction de subsistance et font partie du droit à la sécurité sociale. Par conséquent, une dette bancaire ne constitue pas à elle seule une autorisation pour retirer ces ressources.

¿Qué hacer si te aplican descuentos indebidos?

Si une personne pensionnée détecte une retenue qu’elle ne reconnaît pas, la première étape est d’identifier qui l’a effectuée et pourquoi. Parmi les mesures envisageables figurent :

Demander au IMSS ou à l’ISSSTE un récapitulatif des retenues appliquées.

Demander le fondement légal ou contractuel qui justifie la retenue.

Vérifier les justificatifs de paiement et les relevés bancaires.

Déposer une réclamation auprès de l’institution financière concernée, le cas échéant.

Adresser une demande à la Commission nationale pour la protection et la défense des usagers des services financiers (Condusef) lorsqu’il s’agit d’un problème avec une banque ou une entité financière.

En conclusion, les pensions au Mexique bénéficient d’une protection juridique, mais il existe des exceptions qui permettent des prélèvements sous certaines conditions. Avant d’accepter une retenue, il est important de connaître son origine, de vérifier qu’elle est soutenue par la législation et de s’assurer qu’elle respecte les plafonds applicables.