Deux dauphins des Îles Malouines et un lever de soleil au-dessus des nuages au Pérou figurent parmi les 101 meilleures photographies aériennes de 2026, sélectionnées parmi 1 587 œuvres de photographes du monde entier.

Le concours international de photographie aérienne (International Aerial Photographer of the Year) entre dans sa deuxième édition. Trois jurys ont évalué chaque cliché, et pour figurer dans la liste il fallait obtenir plus de 84 points sur 100.

Nous avons déjà découvert les 15 premières photographies (premier article, deuxième article, troisième article) de la sélection publiée par The Atlantic. Voici cinq autres, chacune avec sa description :

Ville des nuages, mont Yanapaccha , par Peter O’Hara

, par Peter O’Hara Wari , par Sanghamitra Sarkar

, par Sanghamitra Sarkar Dauphin de Commerson et kelp géant , par Koki Shinoda

, par Koki Shinoda L’usine , par Kevin Nyun

, par Kevin Nyun Champs peints, par Giacomo Feroldi

16. Ville des nuages, mont Yanapaccha, par Peter O’Hara

Mont Yanapaccha; 17 913 pieds (environ 5 460 mètres); Pérou. Les photographes étaient au sommet tôt le matin, au-dessus d’une mer de nuages, et ils ont hissé le drone vers un lever de soleil magnifique.

Entouré de trois pics imposants, c’était l’un de ces moments rares qui paraissent presque irréels.

La montagne est située dans le Parc National Huascarán, Patrimoine naturel de l’Humanité depuis 1985, qui protège la plus vaste chaîne tropicale du monde, selon l’agence péruvienne Andina.

En Pérou se trouve aussi Caral, la cité la plus ancienne d’Amérique, avec environ 5 000 ans d’histoire.

17. Wari, par Sanghamitra Sarkar

Deuxième place. Une réunion de warkaris lors du pèlerinage Wari de Maharashtra forme un motif circulaire autour du palkhi central, qui porte les padukas sacrées.

Vêtus de blanc, les dévots s’assoient en rangées et créent une image puissante d’unité, de dévotion et d’harmonie.

La Wari est un pèlerinage à pied vers la ville de Pandharpur, en Inde, qui se poursuit depuis plus de 700 ans, selon Tourism du Maharashtra.

Les palkhis sont des palanquins qui portent les padukas, les sandales des saints Dnyaneshwar et Tukaram, explique le Ministère du Tourisme de l’Inde. La photo a remporté 500 dollars en tant que deuxième place.

18. Dauphin de Commerson et kelp géant, par Koki Shinoda

Les dauphins de Commerson nageaient près du kelp géant. Le kelp géant rend les dauphins très petits. Pris aux Îles Malouines.

Ces dauphins mesurent de 1,2 à 1,5 mètres et se voient généralement dans les forêts de kelp, selon l’Université du Michigan.

Le kelp géant est la plus grande plante marine du monde et peut croître jusqu’à 60 centimètres par jour, selon l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) des États-Unis.

19. L’usine, par Kevin Nyun

Lumière du coucher de soleil sur l’emblématique colline du sud de l’Utah.

Le titre fait référence à Factory Butte, une colline qui s’élève d’environ 457 mètres au-dessus de terres arides. Ses roches témoignent d’une mer intérieure qui recouvrait une grande partie de l’Utah il y a environ 90 millions d’années, selon le Service géologique de l’Utah.

20. Champs peints, par Giacomo Feroldi

Au printemps, les champs de Moravie du Sud, en République tchèque, se parent de couleurs, notamment grâce à la plantation de colza. Les cultures suivent des lignes qui donnent l’impression d’être peintes. Un arbre à la canopée feuillie projette son ombre sur la scène.

La Moravie est aussi la région où se concentrent les vignobles de la République tchèque. Là, le colza occupe quatre sur dix hectares d’oléagineux, selon l’Office tchèque de statistique.

Sa graine contient environ 40 % d’huile, et ses variétés comestibles donnent l’huile de canola, selon l’Extension coopérative des États-Unis.

Conclusion

Ces cinq images vont d’un lever de soleil au Pérou à des champs peints en République tchèque, et les relie un seul regard : le monde vu d’en haut.

Dans la note suivante, nous poursuivrons avec les dernières photographies de la liste, parmi lesquelles la gagnante.

Sources :