Des flamants sur un lac coloré au Kenya et un oryx dans les dunes de Namibie figurent parmi les 101 meilleures photographies aériennes de 2026. Elles proviennent de 1 587 œuvres soumises par des photographes professionnels et amateurs du monde entier.

Le concours international de photographie aérienne (International Aerial Photographer of the Year) entame sa deuxième édition. Trois jurys ont évalué chaque image, et pour figurer dans la liste, il fallait dépasser 84 points sur 100.

Nous avons déjà découvert les cinq premières photographies de la sélection publiée par The Atlantic. Voici cinq autres, chacune accompagnée de sa description :

6. Rêve à Magadi, par Cédric Tamani

Image prise depuis un hélicoptère, lac Magadi, Kenya.

Magadi est un lac alcalin peu profond du vallée du Rift, à environ 85 kilomètres de Nairobi. Ses eaux deviennent rouges ou rosées naturellement, surtout pendant la saison sèche.

Ses flamants mineurs lui confèrent une place parmi les zones importantes pour les oiseaux selon BirdLife International.

7. Orxy marchant sur la dune, par Zhengze Xu

Vue prise depuis un hélicoptère dans le désert du Namib, Namibie. Le soir tombait et le coucher du soleil était magnifique: il illuminait les dunes d’une teinte dorée et dessinait d’incroyables lignes d’ombre. Cet unique oryx marchait sur les dunes avec son ombre et ses traces.

Ce désert abrite la mer de sable du Namib, patrimoine mondial de l’UNESCO, et il constitue le seul désert côtier du monde, avec d’immenses champs de dunes influencés par le brouillard.

Les climats arides détiennent bon nombre des records de chaleur de la planète, et l’oryx est adapté à ces conditions: un réseau de vaisseaux sanguins et de conduits nasaux refroidit son sang avant d’atteindre le cerveau, explique PBS.

8. Vignoble, par Laszlo Siman

Image prise à l’aube, au printemps, dans un vignoble de République tchèque. La brume froide a coloré la surface de la terre et, dans certains endroits, le sol restait gelé.

Dans ce pays, le vin se concentre en Moravie: près de 96 sur 100 hectares de vignobles enregistrés se trouvent dans cette région, selon son Centre national du vin.

9. Homme mort marchant, par Jiri Kostal

Autoportrait sur un étang gelé.

Le photographe apparaît couché sur la glace, en pose de marcher, avec son ombre allongée d’un côté.

Les silhouettes sombres qui l’entourent ressemblent à des étoiles de lac: elles se forment lorsqu’un trou laisse remonter l’eau et que celle-ci s’étale sur la neige, selon une étude des universités de Harvard et Yale.

10. Nuit du siècle, par Yau Tat Hui

Une photo tragique ; plus de 100 habitants sont morts.

Comment participer au concours ?

Le concours est ouvert aux professionnels et aux amateurs de tout pays, y compris du Mexique. Voici les règles de 2026 :

Toute vue aérienne compte : drone, avion, hélicoptère ou ballon, et aussi une photo prise depuis un bâtiment élevé ou d’une montagne.

: drone, avion, hélicoptère ou ballon, et aussi une photo prise depuis un bâtiment élevé ou d’une montagne. Photos réelles : les images générées par intelligence artificielle ne seront pas admises.

: les images générées par intelligence artificielle ne seront pas admises. Date : les photos devaient être prises à partir du 1er janvier 2021.

: les photos devaient être prises à partir du 1er janvier 2021. Coût : 22 dollars par image, sans limite d’images.

: 22 dollars par image, sans limite d’images. Prix : 10 000 dollars au total, en plus d’une place dans le livre du concours.

Les 101 photographies peuvent être consultées dans le livre numérique du concours, avec téléchargement gratuit.

Conclusion

Ces cinq images présentent des paysages, des animaux et des moments très différents, mais les unit tous sous une même vision: le monde vu d’en haut.

Dans le prochain article, nous poursuivrons avec cinq autres photographies de la liste.

Sources :