Un petit lac en Chine, entouré d’herbe rouge, est la meilleure photographie aérienne de 2026. La troisième place revient à des chevaux au galop en Cappadoce, Turquie.

Le concours international de photographie aérienne (International Aerial Photographer of the Year) entre dans sa deuxième édition. Trois jurés ont évalué chaque image, et pour figurer sur la liste, il fallait obtenir plus de 84 points sur 100.

Nous avons déjà découvert les premières 20 photographies (premier article, deuxième article, troisième article et quatrième article) de la sélection publiée par The Atlantic, choisies parmi 1 587 œuvres. Voici les dernières quatre, avec les gagnantes :

Œil , de Koki Dote

, de Koki Dote Sillons pour la pomme de terre , de Chris Gurton

, de Chris Gurton Le fracas des sabots , de Kah-Wai Lin

, de Kah-Wai Lin Birdie dans le ciel, de Vitaly Golovatyuk

21. Œil, par Koki Dote

Une grande ouverture en surface de la glace. Les fissures qui en émergent donnent l’impression que quelque chose observe depuis l’intérieur.

Ces doigts sombres évoquent les étoiles lacustres, qui se forment lorsque l’eau monte par un trou et s’étend sur la neige.

La glace flotte parce que, en se gelant, l’eau perd près de 9 % de sa densité.

22. Sillons pour la pomme de terre, par Chris Gurton

Un tracteur Caterpillar Challenger dessine des sillons dans la terre pour planter des pommes de terre, tandis que les mouettes tournent en cercles en quête de vers dans la terre fraîchement retournée. Assington, Suffolk, Royaume‑Uni.

Les sillons couvrent la pomme de terre, qui est en réalité une tige qui pousse sous terre : avec la lumière elle devient verte, explique l’Université d’État de l’Iowa.

En Mexique, Sinaloa est le deuxième producteur de pommes de terre : en 2024 il a récolté 474 637 tonnes, 11 % de plus que l’année précédente et 22 % du pays, selon le CODESIN avec les données du SIAP.

23. Le fracas des sabots, par Kah-Wai Lin

Troisième place. Au coucher du soleil en Cappadoce, Turquie, les chevaux yilki traversent au galop la plaine poussiéreuse.

Élevés par les villageois et libérés pour se déplacer librement, ils incarnent la résilience et la tradition, et se déplacent comme un fleuve de feu sous le ciel d’Anatolie qui s’éteint.

La Cappadoce est Patrimoine mondial depuis 1985, et son paysage est né de l’érosion de laves volcaniques il y a 3 à 9 millions d’années (Turisme de Turquie). La photo a remporté 250 dollars.

24. Birdie dans le ciel, par Vitaly Golovatyuk

Première place. Birdie est posé sur l’eau d’un petit lac cristallin qui reflète le ciel, entouré d’herbe rouge, quelque part à Dongtai, Yancheng, province de Jiangsu, Chine.

Yancheng fait partie des sanctuaires d’obstination migratoire de la mer Jaune, Patrimoine Mondial depuis 2019 : le plus grand système de plaines côtières de marée au monde (Union internationale pour la conservation de la nature).

La photo a remporté 2 500 dollars en tant que photographie aérienne de l’année. Le grand prix, décerné au photographe de l’année pour un portfolio de quatre images, est allé à Azim Khan Ronnie, du Bangladesh.

Conclusion

Avec ces quatre images se termine la sélection publiée par The Atlantic. Toutes partagent un même regard : le monde vu d’en haut.

Les 101 photographies du concours peuvent être consultées dans leur livre numérique, avec téléchargement gratuit.

Sources :