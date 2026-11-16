Un arc-en-ciel sur l’Islande et l’éruption d’un volcan à Hawaï figurent parmi les 101 meilleures photographies aériennes de 2026, choisies parmi 1 587 œuvres de photographes du monde entier.

Le concours international de photographie aérienne (International Aerial Photographer of the Year) entre dans sa deuxième édition. Trois jurys ont évalué chaque image, et pour figurer dans la liste, il fallait obtenir au moins 84 points sur 100.

Nous avions déjà découvert les dix premières photographies (premier article, deuxième article) de la sélection publiée par The Atlantic. En voici cinq autres, chacune accompagnée de sa description :

Étreinte du ciel , par Abhijeet Sawant

, par Abhijeet Sawant Cercle de la vie , par Dylan De Haas

, par Dylan De Haas Maloja , par Judith Kuhn

, par Judith Kuhn Cheval blanc qui se roule , par Fabio Pappalettera

, par Fabio Pappalettera Horizon des événements, par Cody Roberts

11. Étreinte du ciel, par Abhijeet Sawant

Dans cette vision aérienne de l’Islande, un arc-en-ciel doux se dessine dans le ciel et projette des teintes délicates sur des pentes sombres et des eaux d’un bleu profond. Un chemin solitaire serpente vers des rivages lointains, dans une harmonie à couper le souffle.

Depuis le sol, on ne voit qu’un arc, car le terrain masque la partie inférieure du cercle ; vu d’en haut, l’arc-en-ciel peut se voir dans son ensemble, explique BBC Science Focus.

L’Islande, par ailleurs, demeure le pays le plus pacifique du monde selon l’Indice de Paix Mondiale 2026.

12. Cercle de la vie, par Dylan De Haas

Récif Ningaloo, Australie‑Occidentale. Un requin-tigre saisit une tortue verte entre ses mâchoires et révèle un moment de prédation rarement observé.

Prédateur et proie se croisent en surface, exposant la tension brute et la réalité écologique qui soutiennent l’équilibre de l’océan.

La côte Ningaloo est Patrimoine mondial depuis 2011 et abrite l’un des plus longs récifs côtiers du monde, selon le gouvernement d’Australie-Occidentale.

Chaque année, entre 300 et 500 requins-baleines y apparaissent, et trois des sept espèces de tortues marines du monde, parmi lesquelles la tortue verte, y nidifient.

13. Maloja, par Judith Kuhn

Fascinante vue d’en haut: les courbes du passage de Maloja. Peu auparavant, de fortes chutes de neige ont duré plusieurs jours et les mélèzes n’avaient pas encore complètement perdu leur parure d’automne.

Le col se situe à 1 815 mètres d’altitude et relie la vallée de Bergell au plateau Engadine, en Suisse, selon le Dictionnaire historique de la Suisse.

Les mélèzes sont des conifères qui deviennent dorés en automne et perdent leurs aiguilles en novembre, précise le Parc national suisse.

14. Cheval blanc qui se roule, par Fabio Pappalettera

Le photographe parcourait le nord‑est de l’Italie et prenait quelques clichés d’un magnifique cheval blanc, lorsque l’animal s’est rouvert le dos en se roulant et a soulevé une nuée de poussière : l’instant épique a été figé pour l’éternité.

Se rouler fait partie des soins prodigués aux chevaux : cela les aide à sécher et à aérer leur pelage, à muer au printemps et à se gratter là où ils n’atteignent pas, selon le Centre de science équine de l’Université Rutgers.

15. Horizon des événements, par Cody Roberts

À l’image d’Icare, le héros grec qui vola trop près du soleil, en s’approchant de la frontière où rien n’échappe, jusqu’où peut-on s’approcher ?

Un aéronef du Service géologique des États‑Unis (USGS) survole la spectaculaire éruption du Mauna Loa, à Hawaï, en 2022.

Le Mauna Loa est le volcan actif le plus important du monde. En 2022, il a connu sa première éruption depuis 1984, durant environ 12 jours, selon le National Park Service.

L’Observatoire volcanologique d’Hawaï du USGS surveille les volcans de l’île et, lors de cette éruption, a réalisé le premier pronostic en temps réel des flux de lave fondé sur des modèles physiques.

Conclusion

Ces cinq images vont d’un arc-en-ciel en Islande à un volcan à Hawaï, et elles sont unies par une même perspective: le monde vu d’en haut.

Dans la prochaine note, nous continuerons avec cinq autres photographies de la liste.

Sources :