Les prix des carburants nationaux varient quotidiennement, et il est essentiel de consulter les tarifs publiés chaque jour par la Commission nationale de l’énergie (CNE) et la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afin de connaître les valeurs maximales et les valeurs minimales actuelles de l’essence et du diesel par litre. Voici l’état au 23 novembre.

Le rapport officiel est publié dans un contexte où le mélange pétrolier mexicain s’établissait à 78,24 dollars le baril au 19 novembre. À partir de cette dynamique sur le marché de l’énergie, les prix moyens quotidiens à l’échelle nationale présentent des variations importantes entre les différentes marques et les régions.

Prix moyens nationaux de Magna, Premium et Diesel

Selon les chiffres officiels des sources citées, les coûts moyens par litre dans les stations-service du Mexique se situent comme suit :

Essence ordinaire (Magna) : 23,69 pesos par litre, avec une subvention IEPS de 0 %.

Essence Premium : 28,58 pesos par litre, avec une subvention IEPS de 0 %.

Diesel : 26,97 pesos par litre.

Le prix final de l’essence est déterminé par les coûts de production, de distribution, de logistique, des impôts et du prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. Les carburants constituent un élément très important de l’économie et de la détermination de l’inflation d’un pays.

Où le carburant est vendu le moins cher et le plus cher ?

Pour l’essence ordinaire, le prix le plus bas a été enregistré chez Pemex à Puebla (Puebla), où le litre a été vendu à 23,64 pesos (avec une marge de 1,72 pesos).

D’autre part, l’option la plus chère était Go Gas à Cancún, Quintana Roo, affichant le litre à 25,39 pesos, avec une marge bénéficiaire de 3,06 pesos.

Pour l’essence Premium, les prix les plus bas se situaient à 26,99 pesos par litre chez Pemex, aussi bien à Mérida, Yucatán (marge de 1,83) qu’à Veracruz, Veracruz (marge de 1,90). À l’inverse, le coût le plus élevé du pays a été constaté par Chevron à Culiacán, Sinaloa, qui vendait le litre à 30,50 pesos.

Enfin, pour le diesel, le prix le plus accessible a été enregistré chez Pemex à Toluca, État de México, à 26,88 pesos le litre (marge de 1,41), suivi par Pemex à Hermosillo, Sonora, à 26,95. Le tarif le plus élevé a été enregistré à Cancún, Quintana Roo, où une station de la marque Gulf vendait le litre à 28,29 pesos.

La Commission Nationale de l’Énergie (CNE) a pour mission de garantir la souveraineté, la sécurité et l’autosuffisance dans le secteur, conformément à la politique définie par la Sénaté à l’Énergie (Sener). Selon les informations du Gouvernement du Mexique, l’organisme poursuit les activités principales suivantes dans le domaine des hydrocarbures :