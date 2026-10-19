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Las Vegas, Nevada.- Puebla a pris part à IMEX America 2026, l’un des principaux salons internationaux du secteur des réunions, dans le but d’attirer des congrès, des conventions et des événements internationaux qui stimulent le tourisme et l’économie de l’État.

La rencontre s’est tenue du 13 au 15 octobre à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis, où le gouvernement de Puebla promeut l’infrastructure, la connectivité et l’offre touristique de l’entité auprès des professionnels du secteur.

La délégation étatique a participé par l’intermédiaire du Secrétariat du Développement Touristique, dirigé par Carla López-Malo Villalón. Représentant la responsable, le sous-secrétaire à la Promotion, José Miguel Vélez, fait partie de l’équipe mexicaine qui cherche à générer des opportunités d’affaires pour Puebla.

Puebla promueve su oferta turística en IMEX America 2026

Lors de la foire, Puebla a présenté ses capacités à accueillir des congrès, des conventions, des voyages d’incentive et d’autres rencontres professionnelles, en mettant l’accent sur son infrastructure, ses services touristiques, sa connectivité et sa richesse culturelle.

La participation à IMEX America visait à positionner la collectivité auprès d’acheteurs, d’organisateurs d’événements et de représentants de l’industrie internationale, ainsi qu’à établir des relations susceptibles de se traduire par de nouvelles opportunités pour le secteur touristique.

La entidad presenta su infraestructura, conectividad y servicios turísticos ante organizadores de eventos y compradores internacionales en IMEX America 2026. Foto: Cortesía

Turismo de reuniones busca impulsar empleos e inversión en Puebla

La stratégie de promotion visait à attirer des événements qui favorisent l’activité économique, génèrent des emplois et élargissent les opportunités d’investissement dans l’État. Le tourisme de réunions comprend des congrès, des conventions, des expositions et des voyages d’incentive.

Ce segment permet d’attirer visiteurs pour des raisons professionnelles et de générer de l’activité pour les hôtels, les restaurants, les transporteurs et d’autres prestataires de services touristiques. Avec sa présence à Las Vegas, Puebla cherche à renforcer sa compétitivité sur ce marché et à élargir ses liens avec des entreprises et des organisateurs internationaux.

La participación de Puebla en la feria internacional busca generar oportunidades de negocio, atraer inversiones e impulsar la creación de empleos en el estado. Foto: Cortesía

Puebla proyecta su cultura y gastronomía ante mercados internacionales

Además de su infraestructura para eventos, la entidad promuvió su patrimonio histórico, cultural y gastronómico como parte de sus atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

Bajo la marca turística “Puebla, El Latido de México”, el Gobierno estatal busca reforzar el reconocimiento del destino y ampliar su presencia en mercados internacionales.

La participación en IMEX America 2026 forma parte de las acciones de promoción turística impulsadas por la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier para posicionar a Puebla como una opción competitiva para la realización de encuentros profesionales y eventos de alcance internacional.

Alma Villaseñor

Installée au Mexique, je suis l’actualité du pays avec un intérêt particulier pour la société, la culture et les initiatives locales. J’aime expliquer ce que les événements changent au quotidien et partager les lieux, les traditions et les histoires qui permettent de mieux connaître le Mexique et ses habitants.

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