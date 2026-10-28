Les Pumas de la UNAM se sont retrouvé dans de gros ennuis. Après être parvenus à la finale du Clausura 2026, l’équipe auriazul traverse une saison irrégulière. Il ne reste que trois journées de la phase régulière de l’Apertura 2026 et, par conséquent, la marge de manœuvre se rétrécit, en espérant rebondir pour se faufiler.

Avec à peine quatre victoires, ils occupent la douzième place du classement général, loin des places de qualification en Liguilla. Et les options se sont compliquées par un match nul à domicile face aux Tigres le week-end dernier, un match au cours duquel ils avaient l’avantage grâce au but de Robert Morales.

Le résultat laisse les Pumas avec 17 points en banque, qui visent 26 points qui, sur le papier, devraient suffire pour atteindre la qualification; cependant, le caractère serré de cet Apertura 2026 n’assure rien aux auriazules que jusqu’à la dernière journée quand ils recevront Rayados.

Ce que Pumas doit faire pour accéder à la Liguilla

Il reste trois journées dans ce tournoi (9 points disponibles). Les universitaires, pour leur part, se trouvent au douzième échelon avec 17 points à leur actif; voici les scénarios dans lesquels ils se qualifieraient :

Gagner tous leurs matchs : La solution « facile », ou celle où ils n’auraient pas à dépendre des autres équipes, consiste à gagner tous leurs matches restants (Puebla, América et Monterrey). Cependant, ils devront espérer que ni Querétaro, Santos, San Luis ou Tijuana ne réalisent des performances parfaites dans leurs rencontres.

La solution « facile », ou celle où ils n’auraient pas à dépendre des autres équipes, consiste à gagner tous leurs matches restants (Puebla, América et Monterrey). Cependant, ils devront espérer que ni Querétaro, Santos, San Luis ou Tijuana ne réalisent des performances parfaites dans leurs rencontres. Obtenir 6 points : Ils atteindraient 23 points. La probabilité demeure faible, car Rayados, Tijuana et Gallos ne peuvent pas obtenir plus de 3 points chacun (les trois ont un match en retard) et finir avec une meilleure différence de buts. Santos et San Luis ne doivent pas marquer plus de 5 points et Pachuca et Puebla ne doivent pas enregistrer plus de 7 unités.

Ils atteindraient 23 points. La probabilité demeure faible, car Rayados, Tijuana et Gallos ne peuvent pas obtenir plus de 3 points chacun (les trois ont un match en retard) et finir avec une meilleure différence de buts. Santos et San Luis ne doivent pas marquer plus de 5 points et Pachuca et Puebla ne doivent pas enregistrer plus de 7 unités. Obtenir 7 sur 9 points : S’ils parviennent à gagner deux matchs et à en faire un nul, ils progresseraient à 24 points au classement. Cependant, ils auraient encore besoin que Rayados, Xolos et Gallos n’obtiennent pas plus de 4 points sur les 12 restants. Santos et San Luis doivent atteindre au maximum 5 points et espérer une meilleure différence de buts, et Pachuca et Tigres ne doivent pas terminer par une fin de saison parfaite.

Dans quels scénarios Pumas est éliminé ?

Tout scénario dans lequel l’équipe auriazul ajouterait 6 points ou moins serait pratiquement éliminatoire. En considérant que Tijuana, huitième et à égalité avec Querétaro et Monterrey, possède 20 points, il serait mathématiquement impossible de voir le vice-champion de la Liga MX en phase finale. Voici les scénarios :

Si accumule 1 point : Il atteindrait 18 points et serait éliminé

Il atteindrait 18 points et serait éliminé Si accumule 2 points : Il atteindrait 19 points et serait éliminé

Il atteindrait 19 points et serait éliminé Si accumule 3 points : Il atteindrait 20 points, mais avec les duels directs entre adversaires du milieu du tableau, cela ne suffirait pas pour se qualifier à la liguilla ; il est éliminé.

Il atteindrait 20 points, mais avec les duels directs entre adversaires du milieu du tableau, cela ne suffirait pas pour se qualifier à la liguilla ; il est éliminé. Si accumule 4 points : Ils totaliseraient 21 points. Seul un miracle les qualifierait, car dès le départ la différence de -3 buts doit devenir positive ; et que Querétaro et Tijuana n’accumulent pas plus d’un point, que Santos et San Luis n’obtiennent pas plus de deux points; que Pachuca et Puebla n’obtiennent pas 6 points ou plus et que Tigres n’en obtienne pas 7 ou plus, tout comme l’Atlante.

Quels matchs restent à Pumas ?

À la Journée 15, Pumas se rend au Cuauhtémoc pour affronter Puebla, une autre équipe qui joue sa dernière chance. À la Date 16, ils auront l’épreuve du feu en recevant l’Amérique dans le Clásico Capitalino; les Aigles arriveront en tant que leaders du classement général, ce qui ne sera pas une épreuve facile.

Enfin, ils clôturent à l’Olímpico Universitario contre Monterrey, qui tentera également de boucler avec une victoire qui les propulserait vers la phase finale. Trois examens difficiles pour l’UNAM. Avec l’élimination en vue, les disciples d’Esteban Solari redoubleront d’efforts pour pouvoir avoir une chance de revenir à concourir pour le titre.