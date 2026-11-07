Dans le cadre de la 16e journée de l’Apertura 2026 de la Liga MX, les Pumas reçoivent les Águilas del América ce samedi 7 novembre à 21:00 heures au Stade Olímpico Universitario, où l’équipe locale cherchera à freiner le leader incontesté. La diffusion sera ouverte et en streaming via ViX Premium, TUDN et Canal 5.

Comment arrivent Pumas et América ?

Ce duel se joue autour de deux objectifs : la qualification des Universitaires pour la Liguilla et le maintien des Águilas à la première place du classement. Neuf points les séparent à ce stade du championnat, ce qui fait que l’orgueil et les points en jeu détermineront l’issue du duel.

Le collectif universitario occupe la dixième place avec 20 points, il faut donc parvenir à marquer des points lors des deux journées restantes pour rester dans la course à une place en phase finale. Les Pumas totalisent cinq victoires, cinq matchs nuls et cinq défaites, avec 22 buts marqués et 24 encaissés, soit une différence de -2.

América arrive en tête du classement avec 29 unités, à égalité avec Guadalajara et Cruz Azul, bien que la différence de buts le maintienne en première place. Avec un bilan de huit victoires, cinq matchs nuls et seulement deux défaites, l’attaque de Coapa affiche 36 buts marqués pour 21 encaissés.

Les Pumas arrivent après avoir remporté 2-1 à Puebla à l’extérieur, résultat qui les a rapprochés des huit premiers du classement. Avant cette victoire, ils avaient fait match nul 1-1 avec les Tigres et perdu 2-0 contre les Santos Laguna. De son côté, l’équipe dirigée par Guillermo Almada a fait 2-2 contre Toluca lors de la journée précédente.

Alors que les Águilas cherchent à consolider leur position en tête du tournoi, les Pumas doivent arracher une victoire à domicile pour s’ancrer durablement dans les places de Liguilla. En outre, cette rencontre représente une revanche pour le Club America après avoir été éliminés en quarts de finale du Clausura 2026 par les universitaires.

Horaires et où regarder le match Pumas vs América EN VIVO

Date et heure : samedi 7 novembre, 21h00

Lieu : Stade Olímpico Universitario, Ville de Mexico

Diffusion (chaînes) : ViX Premium, TUDN, Canal 5

Alineaciones probables du Pumas vs América

Pumas : Keylor Navas ; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López ; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta ; Robert Morales et Juninho.

: Keylor Navas ; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López ; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta ; Robert Morales et Juninho. América : Luis Ángel Malagón ; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano ; Israel Reyes, Erick Sánchez ; Isaías Violante, Carlos Álvarez, Óscar Perea et Henry Martín.

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