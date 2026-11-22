Après la pause internationale liée à la deuxième Date FIFA, l’activité de la Liga MX reprend, et elle est sur le point de boucler sa saison régulière, car cette Journée 17 sera une étape déterminante pour connaître les huit clubs qui continueront dans la compétition. Parmi les matches clés, se distingue Pumas vs Monterrey.

Les universitaires reçoivent les Rayados ce 21 novembre avec la qualification pour la Liguilla en jeu pour les deux équipes. Après 16 journées, Monterrey est 7e avec 24 points issus de 7 victorie, 3 matchs nuls et 6 défaites, alors que Pumas est 11e avec 21 points, pour 5 victoires, 6 nuls et 5 défaites.

Où voir Pumas vs Monterrey de l’Apertura 2026 de la Liga MX ?

La rencontre entre Pumas et Monterrey aura lieu le samedi 21 novembre à 19h00, heure du centre du Mexique, à l’Estadio Olímpico Universitario. Le match pourra être suivi à la télévision via TUDN, ainsi que Canal 5, et en streaming via ViX.

Comment arrivent Pumas et Rayados ?

Pumas arrive avec une série de trois matchs sans défaite, bien qu’ils n’aient enregistré qu’une seule victoire durant cette période. Les universitarios ont fait match nul contre Tigres et América, tandis qu’ils ont battu Puebla d’un but à zéro dans le temps additionnel. Désormais, ils ont besoin d’une victoire s’ils veulent accéder à la Liguilla.

Pour leur part, Rayados a terminé une série de trois matchs sans gagner grâce à une victoire d’un but qui les place en septième position, avec le contrôle de leur destin. Leur performance a été irrégulière, même s’ils disposent d’une qualité offensive abondante. Pour leur visite à Ciudad Universitaria, ils devront tout donner.

Les huit premiers se qualifient directement pour les quarts de finale. Monterrey a en main de sécuriser le billet avec une victoire. Pumas doit gagner impérativement et espérer une combinaison favorable de résultats de León, Pachuca et Tijuana pour avoir de réelles chances d’entrer dans la Liguilla.

Alineaciones probables du Pumas vs Monterrey

Pumas (4-4-2): Keylor Navas; Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Víctor Arteaga, César Huerta; Robert Morales et Juninho Vieira.

Keylor Navas; Álvaro Angulo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo; Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Víctor Arteaga, César Huerta; Robert Morales et Juninho Vieira. Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, César Garza; Lucas Ocampos, Diego Rossi, José Corona; Hugo Cuypers.

Derniers résultats de Pumas vs Monterrey