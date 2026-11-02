Les dates auxquelles se déroulera le Buen Fin 2026 au Mexique ont été dévoilées, période durant laquelle des milliers de fournisseurs participent à l’événement et proposent, au cours de cette période spécifique, des offres et des promotions sur l’acquisition de biens, de produits ou de services auxquelles il semble difficile de résister, mais qu’il convient d’analyser attentivement.

Quels jours aura lieu le Buen Fin 2026 ?

Le Buen Fin 2026 est programmé pour se dérouler du 13 au 17 novembre, soit 5 jours durant lesquels diverses entreprises et commerces proposent des offres et des réductions spéciales, dans le but que les familles mexicaines puissent profiter de cette période pour entamer leurs achats de Noël.

Recommandations pour les achats lors du Buen Fin 2026

Réfléchissez avant d’acheter : Réfléchissez à si vous en avez réellement besoin, aux options de paiement et à la possibilité d’acquérir quelque chose sans affecter vos finances à court et à long terme.

Réfléchissez à si vous en avez réellement besoin, aux options de paiement et à la possibilité d’acquérir quelque chose sans affecter vos finances à court et à long terme. Établissez une liste de besoins : Acquérez des biens de consommation durables ou réellement indispensables. Évitez les dépenses inutiles.

: Acquérez des biens de consommation durables ou réellement indispensables. Évitez les dépenses inutiles. Acheter de manière éclairée : Avant le Buen Fin, vérifiez les informations relatives au bien ou au service que vous souhaitez acquérir afin d’être bien informé sur ce dont il s’agit.

Avant le Buen Fin, vérifiez les informations relatives au bien ou au service que vous souhaitez acquérir afin d’être bien informé sur ce dont il s’agit. Comparez les prix : Ils peuvent varier selon les établissements ou en ligne. Consultez le Quién es Quién en los Precios (QQP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ou des portails Internet.

Vérifiez les offres et promotions : Qu’il s’agisse de paiements en plusieurs fois sans intérêts, de bonifications pour les paiements en espèces ou avec certaines cartes bancaires, examinez-les.

Qu’il s’agisse de paiements en plusieurs fois sans intérêts, de bonifications pour les paiements en espèces ou avec certaines cartes bancaires, examinez-les. Vérifiez la disponibilité du produit : Il est obligatoire que le fournisseur indique lorsque les biens ne sont pas disponibles lorsque leur stock est épuisé.

Il est obligatoire que le fournisseur indique lorsque les biens ne sont pas disponibles lorsque leur stock est épuisé. Examinez les délais, conditions et coûts de livraison : Il est important de savoir que le fournisseur est tenu de les respecter.

: Il est important de savoir que le fournisseur est tenu de les respecter. Consultez les termes et conditions des garanties : Tout bien ou service offert avec une garantie doit être soumis aux dispositions de la Loi fédérale sur la protection du consommateur (LFPC) et à ce qui a été convenu entre vous et le fournisseur.

Tout bien ou service offert avec une garantie doit être soumis aux dispositions de la Loi fédérale sur la protection du consommateur (LFPC) et à ce qui a été convenu entre vous et le fournisseur. Vérifiez les politiques d’échange ou de retour : N’oubliez pas qu’elles doivent être en vigueur pour être valables.

Enfin, il est recommandé de conserver les justificatifs de paiement, car ils peuvent être utiles en cas d’éclaircissements, selon les recommandations de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).