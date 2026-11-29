L’Institut de Sécurité et de Services Sociaux des Fonctionnaires d’État (ISSSTE) a publié la date à laquelle il versera la seconde partie de l’aguinaldo aux bénéficiaires pensionnés et retraités, pour la seconde moitié de l’aguinaldo de l’année 2026.

Date à laquelle sera versée la seconde partie de l’aguinaldo aux pensionnés de l’ISSSTE ?

L’ISSSTE, par le biais d’un communiqué de presse et de ses réseaux sociaux, a annoncé que le 4 décembre prochain il versera aux pensionnés et retraités la seconde partie de l’aguinaldo correspondant à 2026. Alors que la première partie avait commencé à être délivrée à partir du 10 novembre.

Autrement dit, pour la seconde année consécutive, l’Institut assurera la totalité de l’aguinaldo au cours de l’exercice fiscal concerné. Le montant versé à chaque pensionné varie.

Le dépôt sera effectué séparément du bulletin de pension habituel. Cette mesure s’inscrit dans une planification administrative et financière afin de programmer le versement opportun des prestations économiques et de favoriser la disponibilité des ressources pour les pensionnés et retraités, conformément à la réglementation en vigueur.

Comment assurer une gestion efficace de l’aguinaldo ?

La Commission Nationale pour la Protection et la Défense des consommateurs des services financiers (CONDUSEF) a publié une série de recommandations pour faire fructifier l’aguinaldo et éviter les achats précipités.