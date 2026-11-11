Rayados de Monterrey n’ont pas encore assuré leur place en Liguilla de l’Apertura 2026 Liga MX, ce qui rend les dernières dates de la phase régulière essentielles pour y parvenir. Le groupe dirigé par Matías Almeyda occupe la dixième place du classement général avec 21 points en 15 matchs, mais demeure en mesure d’accéder à la phase finale.

Après la défaite 0-4 contre au Stade Nemesio Diez, le panorama des Sombrereros s’est compliqué, car ils auraient franchi sans problème s’ils avaient gagné le match. Bien qu’ils aient encore une opportunité, il n’y a plus de marge d’erreur car Santos Laguna et Pachuca ont gagné, les mettant sous pression pour obtenir leur place parmi les huit premiers.

¿Qué necesitan Rayados para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Monterrey doit figurer parmi les premiers rangs, car cette fois il n’y aura pas de play-in. Après la Journée 16, les regiomontains totalisent 21 points et disposent de six unités en jeu. S’ils remportent deux victoires, contre Querétaro et Pumas, ils atteindront 27 points et assureront mathématiquement leur billet.

La combinaison de six points permettrait à Rayados de dépasser le maximum de 26 points auquel León peut aspirer, ainsi que les 25 points que Pachuca et Tijuana peuvent encore atteindre. De plus, battre Querétaro et Pumas empêcherait que ces deux adversaires atteignent ce chiffre. En conséquence, leur destin reste entre leurs mains.

Cependant, si une victoire et un nul étaient obtenus, Monterrey terminerait la phase régulière avec 25 points. Cela les obligerait à dépendre de ce qui se passera avec León, Pachuca et Tijuana lors de la Journée 17, car les Tuzos et les Xolos peuvent encore atteindre ce total, tandis que León pourrait atteindre 26 points.

Si ce scénario se présentait, la différence de buts serait déterminante. Cependant, après l’exhibition contre Toluca, les regios se situaient à +1, en dessous du +2 de León, +3 des Xolos et +9 de Pachuca. Si les regiomontains obtiennent une victoire et une défaite, ils termineraient avec 24 points, dépendant à nouveau des adversaires.

Avec deux nuls, ils atteindraient 23 unités et subsisteraient encore des scénarios mathématiques de qualification, bien que dépendants des marqueurs et des éventuels départages. En revanche, si les Rayados s’obtiennent un point ou aucun lors de leurs deux derniers matches, ils seront éliminés, car ils seraient derrière leurs adversaires.

Le prochain match de Monterrey sera contre Querétaro le 14 novembre, à 17:00 heures, heure centrale du Mexique, au Stade Corregidora, étant un duel reporté en raison de la Leagues Cup. Le dernier engagement des Rayados sera contre Pumas le 21 novembre, à 19:00, au Stade Olympique Universitaire.

La Journée 17 comprend également des confrontations qui peuvent bénéficier ou nuire à Monterrey. León rendra visite à Santos, Pachuca recevra Toluca et Tijuana affrontera l’Atlante, tandis que Querétaro clôturera contre Necaxa. En cas de ne pas obtenir leurs deux victoires, ils devront être à l’affût de ces duels.

Pour finir, marquer des buts et éviter d’en concéder lors de leurs derniers affrontements pourrait s’avérer déterminant si les regiomontains terminent avec le même nombre de points que León, Pachuca, Tijuana ou l’un de leurs concurrents directs.