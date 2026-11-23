Il est important que tous les conducteurs qui utilisent fréquemment les parkings publics sachent comment procéder si leur véhicule subit un dommage ou est volé, car la Commission nationale pour la protection et la défense des usagers des services financiers (CONDUSEF) offre des orientations pour faire valoir l’assurance.

Comment procéder si votre véhicule a subi des dégâts dans un parking public ?

Selon la Loi sur les Établissements Mercantiles de la Ville de Mexico, les titulaires ou opérateurs des parkings publics ont l’obligation de détenir une assurance responsabilité civile ou une garantie.

A travers ces dispositifs, il faut garantir aux utilisateurs le paiement des dommages qui pourraient affecter leur personne, leur véhicule, ou ceux de tiers, jusqu’à 9000 fois l’unité de compte de la Ville de Mexico en vigueur par véhicule, soit environ 645 000 pesos. Sous le régime suivant :

Autoservicio : Responsabilité en cas de vol total, vol et dommages partiels du véhicule, ainsi que d’incendie du bâtiment où le véhicule a été déposé, lorsque cela est imputable au titulaire ou à l’exploitant;

Acomodadores de vehículos ou valet parking : Responsabilité en cas de vol total, vol et dommages partiels, vol ou dommages des accessoires présentés lors de la remise du véhicule, et incendie du bâtiment où le véhicule a été déposé, lorsque cela est imputable au titulaire ou à l’exploitant.

La importancia de conservar el boleto del estacionamiento

En el boleto que entregue el estacionamiento al usuario, deben figurar los siguientes datos:

Nombre o razón social y domicilio del prestador del servicio de estacionamiento;

Clave del Registro Federal de Contribuyentes;

Los números telefónicos para reportar quejas, tanto del propio estacionamiento, como los que para ese efecto establezca el Departamento del Distrito Federal;

La clasificación del estacionamiento y, de acuerdo con ello, la tarifa aplicable;

Número de boleto;

Forma en la que se responderá por los daños que hayan sufrido los vehículos durante el tiempo de guarda;

Espacio para asentar la hora de entrada;

Espacio para apuntar la hora de salida;

Espacio para anotar el número de placa.

Recuerda que para hacer uso de estos seguros, es importante conservar el recibo o, en su caso, el boleto expedido, ya que será indispensable su presentación para que se pueda realizar cualquier reclamación al respecto, además de la documentación que la aseguradora solicite.

Dans le cas particulier d’inondation, il faut envisager si le centre commercial ou la copropriété disposent d’une assurance couvrant ces imprévus, car ce type de couverture n’est généralement pas inclus, surtout lorsque le parking se situe en sous-sol (sous-sols).

Si votre véhicule est resté bloqué par une inondation ou si vous avez des questions concernant votre police d’assurance, contactez CONDUSEF au numéro suivant : 01 800 999 8080.