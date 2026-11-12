Si vous faites partie des personnes qui n’ont jamais choisi leur Afore, il est crucial de le faire, car dès le début de votre vie professionnelle, une partie de votre salaire y est directement versée, et elle s’accumule pour financer votre retraite.

Mais si vous ne choisissez pas une Afore dès le départ de votre carrière, ne vous inquiétez pas, votre argent ne reste pas en suspens. La Consar veille à ce qu’une Afore l’administr(e) – le gère. Bien qu’il soit toujours préférable que vous décidiez laquelle va gérer votre argent pour la retraite.

¿Qué pasa con mi ahorro si no selecciono una Afore?

Si vous avez commencé votre vie professionnelle et cotisé au IMSS ou à l’ISSSTE, vous avez un an pour sélectionner l’Afore qui gérera vos cotisations obligatoires (ouvrier – patronales et, dans certains cas, celles du gouvernement), ainsi que votre épargne volontaire. Si vous ne le faites pas, la Commission nationale du système d’épargne pour la retraite (Consar) vous attribuera une Afore offrant de hauts rendements.

Si après un an vous n’avez toujours pas choisi d’Afore, mais votre compte a reçu des cotisations obligatoires pendant six bimestres consécutifs, et dans l’Afore où vous vous trouvez vous n’obtenez plus de bons rendements, la Consar réaffectera votre compte à une autre. Cela est établi par l’article 76 de la Loi du Système d’Épargne pour la Retraite (LSAR) afin de protéger vos ressources.

Aunque cela puisse sembler utile, vous ne décidez pas directement, et vous pourriez finir dans une Afore qui ne correspond pas à votre profil ni ne vous offre le suivi nécessaire. De plus, cet administrateur n’aura pas accès à vos données personnelles pour vous envoyer des informations importantes telles que votre relevé de compte.

¿Por qué es recomendable que elijas tu Afore?

Parmi les avantages du fait que vous choisissiez votre Afore figurent :

Savoir où se trouve votre argent

Choisir une Afore avec un bon service et un accompagnement personnalisé

Connaître ses avantages, termes et conditions

Pouvoir comparer les commissions et les rendements

Prendre le contrôle de votre avenir

Mais si vous faites partie des personnes qui se sont inscrites à une Afore mais ne se souviennent pas de laquelle il s’agit, il existe plusieurs façons d’obtenir de l’aide pour la retracer et voici lesquelles :

Appelez SARTEL : composez le 55 1328 5000. On vous demandera votre NSS (Numéro de sécurité sociale) ou votre CURP.

AforeWeb : C’est la plateforme officielle de la Commission nationale du système d’Épargne pour la Retraite (CONSAR), où vous pouvez consulter et effectuer des procédures liées à votre compte individuel rapidement, en toute sécurité et en ligne.

Rendez-vous sur la page : https://www.aforeweb.com.mx/ et cliquez sur « Tu ne te souviens pas de l’AFORE dans laquelle tu es ? ».

Si vous cotisez pour le IMSS, saisissez votre NSS (Numéro de sécurité sociale) ou votre CURP si vous le faites pour l’ISSSTE, et une adresse électronique.