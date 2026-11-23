Être entraîneur-chef de l’équipe nationale du Mexique représente l’une des positions les plus importantes et les plus exigeantes du football national. En plus de la pression pour obtenir de bons résultats, ce poste implique également des contrats à plusieurs millions de dollars, notamment lorsqu’il s’agit de préparer l’équipe pour une Coupe du Monde.

Au cours des derniers Mondiaux, la Fédération mexicaine de football a engagé des entraîneurs dotés de parcours internationaux et d’attentes sportives variées. Leurs salaires, cependant, n’ont pas toujours été publics, bien que l’on connaisse certaines estimations.

Parmi les noms les plus récents figurent Gerardo Martino, Javier Aguirre, Diego Cocca et Rafael Márquez, avec des salaires annuels qui oscillent autour de deux millions de dollars ou plus.

Les salaires des derniers techniciens du Tri

Pendant le processus en vue du Mondial de Qatar 2022, Gerardo “Tata” Martino aurait perçu près de 2,98 millions de dollars par an. L’Argentin est arrivé au sein de l’équipe nationale mexicaine en 2019 et est resté jusqu’à l’élimination de l’équipe en phase de groupes lors de ce Mondial.

Son salaire l’a hissé parmi les entraîneurs les mieux payés des sélections nationales pendant cette période. Selon une étude de Finance Football, Martino percevait environ 2,9 millions d’euros par an, bien que d’autres publications aient diffusé des montants en dollars.

Par la suite, Diego Cocca a pris les rênes de l’équipe en 2023. Son passage fut bref, durant environ quatre mois, avant d’être démis. Certaines estimations situent son salaire annuel à environ 2,2 millions de dollars.

Pour le processus menant au Mondial 2026, Javier Aguirre est revenu sur le banc mexicain. Les chiffres publiés sur son contrat présentent des divergences : certains rapports l’estiment à 2,5 millions de dollars annuels, d’autres calculent environ 2,9 millions.

Après la Coupe du Monde, la Fédération a nommé Rafael Márquez comme nouveau directeur technique de la Sélection Mexicaine, chargé de diriger le projet en vue de 2030. En ce qui concerne son salaire, les estimations disponibles varient entre 2,15 et 2,7 millions de dollars annuels, bien qu’il n’existe pas de confirmation officielle du montant.

Qui a touché le plus dans l’histoire du Tri ?

Bien que Martino et Aguirre figurent parmi les entraîneurs les mieux rémunérés des processus récents, il existe un précédent qui dépasse ces montants : Sven-Göran Eriksson.

L’entraîneur suédois, qui a dirigé le Mexique entre 2008 et 2009, aurait eu un contrat supérieur à 4 millions de dollars par an, selon des reportages. Ce chiffre le place au-dessus des montants attribués aux entraîneurs inclus dans la comparaison.

Cette comparaison nous permet de constater que le rôle d’entraîneur du Tri a impliqué des rémunérations à plusieurs millions, mais aussi que les contrats de ses sélectionneurs ont évolué selon chaque étape et des projets destinés aux Coupes du Monde.