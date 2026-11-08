Luis Ángel Malagón, el portero del América, est un élément important pour l’équipe, surtout dans la phase finale du Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, c’est pourquoi nous te disons quel est le salaire qu’il perçoit, car il est connu pour figurer parmi les mieux rémunérés.

Luis Ángel Malagón, surnommé « Señor de la Noche », après un peu plus de trois ans depuis son arrivée à l’América, s’est imposé comme un élément clé et il est récemment revenu après avoir subi une blessure pendant la Campeones de la Concacaf, qui l’avait tenu inactif pendant plusieurs mois.

Salario de Luis Ángel Malagón, portero del América

Vale la pena destacar que el arquero de las Águilas está entre los futbolistas mejor pagados del club en la actualidad, quien percibe al año un salario de alrededor de 27 millones 485 mil pesos, de acuerdo con lo publicado por la página de Salarysport.

En cuanto a la valoración actual en el mercado de fichajes, el jugador de 29 años ronda los 5 millones de euros, como consecuencia de que viene saliendo de una lesión, según lo informado por el sitio web de Transfermarkt. Pues ha alcanzado una cifra de hasta 8 millones de euros en su mejor momento.

Titres du gardien Luis Ángel Malagón

Cabe destacar que Luis Ángel Malagón ya tiene varios años de experiencia en el futbol mexicano quien antes de llegar al América, estuvo Monarcas Morelia y también formó parte del conjunto de Necaxa durante 4 temporadas.

En cuanto a los logros más significativos que ha conseguido en su carrera el portero con las las Águilas están:

3 títulos de la Liga MX

Campeón de Campeones

Una Supercopa de la Liga MX

Título de Campeones Cup

Por otro lado, vale la pena mencionar que el América se enfrentará a la escuadra de Pumas este sábado 7 de noviembre de 2026, en el marco de la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para las 9 de la noche y se podrá ver a través de Canal 5, TUDN et ViX Premium.