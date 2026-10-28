La fortune de María Asunción Aramburuzabala a de nouveau crû au cours de 2026. L’entrepreneuse mexicaine, connue pour être la femme la plus riche du pays, a vu son patrimoine progresser de centaines de millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année, porté par la valeur de ses investissements et les activités qu’elle mène dans divers secteurs.

La richesse d’Aramburuzabala puise ses racines dans l’un des groupes brassicoles les plus importants du Mexique : Grupo Modelo, mais au fil des années sa stratégie entrepreneuriale s’est étendue bien au-delà de cette industrie.

De combien s’élève la fortune de María Asunción Aramburuzabala ?

À la clôture du premier semestre de 2026, le patrimoine de María Asunción Aramburuzabala était estimé à 9 750 millions de dollars, selon Forbes México, chiffre qui la plaçait déjà comme la femme la plus riche du pays.

Au début de l’année, sa fortune était estimée à 9 180 millions de dollars. La différence entre ces deux montants est de 570 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 6,2 % en six mois.

Début de 2026 : 9 180 millions de dollars.

Fin juin : 9 750 millions de dollars.

Augmentation au cours du semestre : 570 millions de dollars.

L’origine d’une part importante de sa fortune réside dans Grupo Modelo, la brasserie associée à sa famille depuis plusieurs générations. Après le décès de son père, Pablo Aramburuzabala, en 1995, María Asunción a pris des responsabilités croissantes dans l’entreprise et a commencé à mettre en œuvre une stratégie visant à diversifier le patrimoine familial.

Un tournant décisif est arrivé avec la vente du Grupo Modelo à Anheuser-Busch InBev, opération finalisée en 2013 pour environ 20 milliards de dollars. Dès lors, les investissements familiaux ont pris un rôle central dans son parcours entrepreneurial.

Quelles sont les principales entreprises d’Aramburuzabala ?

Deux des structures les plus importantes du patrimoine de la femme la plus riche du pays sont Tresalia Capital et Abilia.

Tresalia Capital a été fondée en 1996 et agit comme une société d’investissement qui gère les ressources familiales et participe à des entreprises dans divers secteurs. Son portefeuille comprend des investissements liés à la technologie, aux télécommunications, aux services financiers et à des entreprises émergentes.

Pour sa part, Abilia se concentre sur le secteur immobilier, avec des projets résidentiels, commerciaux et corporatifs. Parmi ses réalisations figurent Parques Polanco et Terret Polanco, dans la Ville de Mexico.

La stratégie de la magnate a également comporté des investissements dans des sociétés technologiques et de consommation, comme Kavak, Gaia et Luuna.

Cette diversification explique pourquoi son patrimoine ne dépend plus uniquement de l’industrie brassicole. Avec des investissements dans divers marchés, María Asunción Aramburuzabala a construit une structure entrepreneuriale qui maintient sa fortune parmi les plus importantes du Mexique.