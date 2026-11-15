Si vous pensez à acheter une voiture neuve et que l’une des marques allemandes les plus reconnues vous attire, Volkswagen propose une alternative pour ceux qui recherchent une berline accessible sans renoncer à l’essentiel. Il s’agit de la Virtus Trendline 2026, la version d’entrée de l’un des modèles de la marque au Mexique.

La Virtus Trendline se positionne dans l’un des segments les plus disputés du marché, où elle affronte des modèles tels que la Nissan Versa, la Chevrolet Aveo, la Kia K3 et la Hyundai Grand i10. Sa proposition allie un espace intérieur pensé pour un usage familial à une mécanique simple et un équipement couvrant les besoins de mobilité basiques.

Que propose le Volkswagen Virtus 2026 ?

La version Trendline est équipée d’un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 1,6 litres, capable de délivrer 110 chevaux et 112 livres-pied de couple. Elle est associée à une transmission manuelle à cinq vitesses, il n’y a donc pas d’option automatique dans cette configuration.

Il s’agit d’une mécanique conventionnelle, axée sur offrir des performances adaptées aux déplacements quotidiens, sans recourir à des moteurs turbocompressés ni à des technologies plus complexes.

Étant donné qu’il s’agit de la version la plus accessible, le Virtus Trendline se passe de certains détails esthétiques. Il reçoit des jantes en acier de 15 pouces avec bouchons, il n’a ni phares antibrouillard, ni vitres teintées, ni toit ouvrant. Cependant, il conserve l’éclairage LED sur les phares principaux et les feux arrière.

À l’intérieur, il mise sur la fonctionnalité, avec des sièges en tissu, un volant multifonction et un réglage en hauteur du siège conducteur. Il comprend également la climatisation, les serrures électriques avec télécommande et les rétroviseurs extérieurs électriques.

En matière de connectivité, il se distingue par son écran tactile de sept pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto. À cela s’ajoutent quatre haut-parleurs, un ordinateur de bord et une prise USB de type A.

L’un de ses atouts réside dans la sécurité. Il dispose d’airbags frontaux, latéraux et rideaux pour les deux rangées, ainsi que des fixations ISOFIX, une alarme antivol et un système de surveillance de la pression des pneus.

Combien coûte le Virtus Trendline 2026 ?

Le Virtus Trendline 2026 est affiché à 322 490 pesos, ce qui en fait la voiture la moins chère de Volkswagen au Mexique.

Bien qu’il sacrifie certains éléments de confort et d’apparence par rapport aux versions supérieures, il conserve des caractéristiques importantes telles que la connectivité avec les smartphones, l’éclairage à LED et une dotation de sécurité remarquable pour sa catégorie.

Par conséquent, le Volkswagen Virtus Trendline 2026 représente une alternative pour ceux qui souhaitent s’offrir une Volkswagen sans débourser davantage pour des versions plus équipées. Son offre est simple, mais elle réunit plusieurs des éléments recherchés par ceux qui ont besoin d’une berline pour le quotidien.