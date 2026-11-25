Omar García Harfuch, à la tête de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), utilise des camionnettes Chevrolet Tahoe High Country et Chevrolet Suburban pour divers déplacements officiels. Il s’agit de deux SUV de grande taille qui, dans les unités destinées à sa protection, disposent d’un blindage spécialisé pour résister à des attaques armées de calibre élevé.

Ces camionnettes forment partie de son dispositif de sécurité et ne correspondent pas nécessairement à des voitures particulières de García Harfuch. Leur choix est lié aux besoins de protection et de mobilité d’un fonctionnaire chargé de la stratégie de sécurité fédérale.

Chevrolet Tahoe et Suburban: ainsi sont les camionnettes de Harfuch

Un des modèles sur lesquels García Harfuch a été aperçu se déplaçant est la Chevrolet Tahoe High Country 2026, une SUV de luxe qui se démarque par sa taille et sa motorisation. Au Mexique, son prix de référence démarre autour de 2 171 900 pesos.

Cette version est équipée d’un moteur V8 de 6,2 litres, capable de générer 425 chevaux et 460 lb-pi de couple. Elle est dotée d’une transmission automatique à 10 vitesses, d’une traction 4×4 et d’un écran central de 17,7 pouces.

La deuxième camionnette est la Chevrolet Suburban High Country 2026, dont le prix de référence avoisine les 2 294 500 pesos. Elle partage le même moteur V8 de 6,2 litres et les 425 chevaux, mais propose une carrosserie plus longue et un intérieur plus spacieux, des caractéristiques utiles pour des déplacements avec des escortes et du matériel de sécurité.

Quel est le niveau de blindage des camionnettes de Harfuch ?

La protection balistique est l’un des volets les plus importants de ces véhicules. Dans le cas d’Omar García Harfuch, il existe un antécédent particulièrement connu: la Suburban dans laquelle il circulait lors de l’attaque du 26 juin 2020 était dotée d’un blindage de niveau V ou BR7, selon les rapports publiés à l’époque. Le véhicule a subi 414 impacts de balles.

En avril 2026, lors d’une visite à Culiacán, il a également été rapporté son déplacement dans une Chevrolet Tahoe High Country blindée. Certaines publications évoquaient une protection de niveau 5 Plus, bien qu’il n’existe pas d’informations publiques confirmant le niveau exact de blindage de toutes les unités qu’il utilise actuellement.