Lorsque l’on parle de richesse au Mexique, des états comme Nuevo León ou Mexico‑DF retiennent souvent l’attention. Cependant, Jalisco, et plus particulièrement Guadalajara, est devenue l’une des berceaux les plus importants de grandes fortunes familiales.

La croissance économique de l’entité ne relève pas du hasard. Sa contribution au Produit intérieur brut (PIB) national la place parmi les plus importantes du pays. Dans ce contexte, plusieurs dynasties entrepreneuriales ont réussi à consolider des entreprises qui transcendent aujourd’hui les frontières.

Voici trois des familles qui ont bâti certains des empires les plus importants de Jalisco.

Famille Beckmann: le tequila qui a conquis le monde

Derrière l’une des boissons les plus emblématiques du Mexique se trouve la famille Beckmann, dont le nom est devenu une référence mondiale dans l’industrie du tequila.

Son parcours entrepreneurial tourne autour de José Cuervo, une marque aux siècles de tradition qui fait aujourd’hui partie du portefeuille de Becle. Sous la direction de Juan Francisco Beckmann Vidal, l’entreprise n’est plus uniquement familiale pour devenir un groupe à la présence internationale.

Actuellement, de nouvelles générations telles que Juan Domingo Beckmann Legorreta et Karen Virginia Beckmann Legorreta poursuivent l’expansion du groupe, qui ne se limite plus au tequila mais s’implique dans différentes catégories de boissons. Leur patrimoine se situe parmi les plus élevés du pays.

Famille Arroyo Chávez: le succès derrière Farmacias Guadalajara

À Guadalajara est née aussi l’une des chaînes les plus reconnues du secteur pharmaceutique. La famille Arroyo Chávez a bâti sa fortune à partir d’une idée qui paraît aujourd’hui simple, mais qui à l’époque était innovante : réunir pharmacie et magasin de proximité dans un même espace.

C’est ainsi que naquit Farmacias Guadalajara, gérée par le Corporativo Fragua. Sous la direction de Javier Arroyo Chávez et Guillermina Arroyo Chávez, le concept a rapidement connu une expansion à travers le pays.

Cette croissance constante leur a permis d’accumuler une fortune dépassant un milliard de dollars, consolidant la famille comme l’une des plus influentes dans le commerce de détail au Mexique.

Famille Vergara: du multilevel au football mexicain

Le nom Vergara occupe également une place clé sur la carte des affaires de Jalisco. Le projet a débuté avec Jorge Vergara, qui a fondé Grupo Omnilife et développé un modèle économique axé sur la distribution de compléments nutritionnels.

Avec le temps, sa vision s’est étendue au sport lorsqu’il a pris le contrôle du Club Deportivo Guadalajara, l’un des clubs les plus populaires du Mexique.

Après son décès, Amaury Vergara Zatarain a pris la direction du groupe, préservant à la fois l’exploitation de l’entreprise et la notoriété médiatique du club, ce qui a permis que l’héritage demeure actif tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Ces familles témoignent de la manière dont Jalisco est devenu un point clé pour le développement entrepreneurial au Mexique.