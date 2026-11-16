La pause internationale pour la date FIFA laisse généralement les fans de la Liga MX sans matches pendant plusieurs jours. Cependant, le calendrier de l’Apertura 2026 prévoit une exception ce samedi 14 novembre, lorsque Querétaro recevra Monterrey au Stade Corregidora, dans un rencontre qui était en suspens depuis la septième journée.

À présent, il s’agit de l’un des matchs les plus importants pour plusieurs formations qui luttent encore pour se qualifier pour la Liguilla, y compris les deux formations qui s’affronteront lors de ce duel. C’est le dernier match en retard de la phase régulière, durant lequel Monterrey et les Gallos Blancos visent la qualification pour les Quarts de Finale.

Quand et où voir Querétaro vs Monterrey en direct ?

Cette confrontation aura lieu le samedi 14 novembre 2026 à 17h00 heure centrale du Mexique. L’avantage est ici pour les locaux, qui pourraient s’imposer à domicile, puisqu’elle se disputera au Stade Corregidora. En ce qui concerne la diffusion en direct, elle sera assurée par FOX et FOX ONE.

La transmisión estadounidense estará a cargo de TelevisaUnivision. El partido podrá seguirse en español a través de TUDN USA y las ventanas de transmisión de Univision, de acuerdo con la programación correspondiente. Será une opportunité inattendue de profiter de la Liga MX tandis qu’une grande partie de l’attention footballistique est tournée vers les sélections nationales.

Ainsi pourrait changer le Tableau Général après Querétaro vs Monterrey

Classés à la dixième place avec 21 points, les Rayados de Monterrey dépendent d’eux-mêmes pour réaliser l’un des bonds les plus importants du tournoi. S’ils obtiennent la victoire (+3 pts), ils atteindraient 24 points, dépassant immédiatement Pachuca (22 pts) et León (23 pts) pour se placer directement à la 6e place du classement.

Si ils font match nul (+1 pt), les Rayados atteindraient 22 points et leur différence de buts positive (+5) les mènerait à grimper au 7e rang, au-dessus de León, Pachuca et les Xolos de Tijuana. Si ils perdent, ils resteraient à la 10e place avec 21 points, obligés de tout donner lors de la journée finale.

De leur côté, les Gallos Blancos de Querétaro abordent ce rendez-vous à la 12e place du classement avec 20 points. Pour l’équipe querétane, l’avantage du foyer à la Corregidora représente la dernière opportunité réelle de s’envoler vers la Fiesta Grande sans dépendre d’autres résultats favorables.

Si ils obtiennent la victoire (+3 pts), les Gallos atteindront 23 points, ce qui leur permettrait de grimper jusqu’à la 8e place, en dépassant Pachuca d’un point. Si ils font match nul ou perdent, ils resteront avec 21 ou 20 points au bas du groupe poursuivant, obligés de gagner lors de la Journée 17 pour rester en vie.

Un match nul dans ce duel n’arrangerait pas grand-chose pour l’un comme pour l’autre, même s’il limiterait les choix à la dernière journée pour le décider. L’équipe qui parviendrait à gagner se qualifierait et il suffirait de sceller lors de la Journée 17 pour rester en vie. C’est pourquoi ce match, autrefois oublié, est devenu vital.