L’un des chapitres les plus polémiques qui ont marqué le mandat d’Enrique Peña Nieto fut ce qui a été surnommé la « Casa Blanca« , une demeure luxueuse qui a révélé un conflit d’intérêts en lien avec la famille présidentielle.

En novembre 2014, l’équipe d’enquêteurs d’Aristegui Noticias publiait un reportage intitulé « La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto« . Dans cet article, le bien occupé par la famille du président était révélé.

Comment s’est présenté le dossier de la Casa Blanca de Peña Nieto ?

Outre l’étalement ostentatoire du logement, son luxe marqué et sa couleur qui lui a valu ce nom, le reportage a mis au jour l’existence d’un conflit d’intérêts, puisque la maison avait été construite et inscrite au nom d’un entrepreneur qui bénéficiait financièrement du gouvernement de Peña Nieto.

En enquêtant sur le bien à travers des demandes de transparence, des registres publics et des entretiens avec les promoteurs, les journalistes ont documenté une série de détails qui ébranlèrent les fondations de l’administration dirigée par le PRI.

Le premier élément qui a retenu l’attention fut l’emplacement et la taille de la « Casa Blanca« , qui s’étendait sur 1 414 mètres carrés après la fusion de deux parcelles voisines dans Lomas de Chapultepec, l’un des quartiers les plus exclusifs de Mexico.

Conçu sous la direction du célèbre architecte Miguel Ángel Aragonés et baptisé « Casa Palma », ce domicile disposait de six chambres (la principale avec spa intégré), ascenseur, parking souterrain, d’une terrasse avec des salles à manger couvertes et d’une terrasse sur le toit équipée d’un jacuzzi et d’un bar.

À cela s’ajoutaient des détails soulignant un luxe exclusif, tels que des intérieurs entièrement recouverts de marbre blanc et un système d’éclairage d’avant-garde.

La valeur de la appelée « Casa Blanca de Peña Nieto« , selon l’équipe d’Aristegui Noticias, était d’environ 7 millions de dollars, soit environ 86 millions de pesos à l’époque.

Mais le point déclencheur de la polémique fut l’identité du propriétaire légal de la résidence : Ingeniería Inmobiliaria del Centro, une filiale de Grupo Higa, un conglomérat dirigé par l’homme d’affaires Juan Armando Hinojosa Cantú.

Qu’est-ce qui impressionnait Grupo Higa ? Il avait reçu des contrats dépassant les 54 milliards de pesos lorsque Peña Nieto était gouverneur de l’État de Mexico, et au cours de son mandat présidentiel il accumulait encore des dossiers d’assignations fédérales.

Que s’est-il passé avec la Casa Blanca ? Presque douze ans après le reportage

Aujourd’hui, la « Casa Blanca de Peña Nieto » est inoccupée, en déshérence et demeure sous la propriété légale de Grupo Higa. Depuis la publication du reportage qui révéla le conflit d’intérêts, le bien est devenu un symbole de corruption de ce mandat, et il n’a jamais été réutilisé par la famille présidentielle.

Étant donné le coût politique et social élevé que représente ce logement, aucune agence immobilière n’a réussi à le vendre ni à le faire habiter par de nouveaux locataires. Avec les années qui passent, les signes de détérioration dues au manque d’entretien deviennent plus évidents, en commençant par la couleur blanche éclatante qui le caractérisait.

Par ailleurs, la Fiscalía General de la República (FGR) n’a jamais engagé d’action juridique contre les personnes impliquées dans l’affaire, qui s’est refermée définitivement après une enquête officielle ayant innocenté les prévenus et aboutissant à la restitution du bien à Grupo Higa.

Du côté de la famille présidentielle, à la fin du mandat, Enrique Peña Nieto et Angélica Rivera ont divorcé. Alors que l’ancien président s’est installé à Madrid, en Espagne, loin des yeux du public mexicain, l’actrice a déménagé aux États‑Unis avec ses filles, passant du temps entre Miami et Los Angeles.