L’ancien footballeur Matías Vuoso, connu sous le surnom populaire « El Toro », s’est retiré des terrains professionnels il y a plusieurs années et s’est illustré par son passage à l’Amérique et au Santos. Nous vous expliquons à quoi il se consacre aujourd’hui.

Vicente José Matías Vuoso est originaire d’Argentine, mais il est devenu citoyen mexicain, ce qui l’a amené à être convoqué à deux reprises par l’équipe nationale du Mexique. L’attaquant, âgé de 45 ans, a donné une tournure nouvelle à sa vie professionnelle.

¿A qué se dedica ahora el exfutbolista Matías Vuoso?

« El Toro » s’est retiré du football vers 2017, puis est apparu comme l’un des participants au programme Exatlón de TV Azteca.

Matías Vuoso s’est également employé à réaliser des collaborations avec des marques, dont une avec Pirma, promouvant des chaussures de sport, comme le montrent des publications sur Instagram.

Récemment, l’ancien avant-centre s’est uni aux jeux de légendes de l’Amérique. En outre, il donne des conférences pour les enfants et les jeunes, où il parle de ses expériences en tant que footballeur.

Il convient de noter que il y a quelques années, vers 2019, circulaient des photos du joueur dans une pizzeria de Torreón, Coahuila, appelée Emilianos Pizzas y Ensaladas, où il était reconnu comme employé du mois. Bien que de nombreux utilisateurs aient mentionné qu’il s’agissait d’une publicité pour l’établissement, d’autres ont indiqué qu’il s’agissait probablement de son entreprise.

¿En qué equipos jugó Matías Vuoso?

Une des périodes les plus couronnées de succès de sa carrière a été son passage dans les rangs du Santos Laguna, où il fut doublement meilleur buteur en 2025. Précédemment, en 2024, il avait remporté l’Interliga avec eux.

Parmi les clubs de la première division du football mexicain où l’ancien attaquant a évolué figurent :