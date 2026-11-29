Le boxe mexicaine a vu émerger de grandes figures qui ont transcendé le ring et transformé leurs carrières sportives en sources de revenus considérables. Deux de ses représentants les plus connus sont Saúl “Canelo” Álvarez et Julio César Chávez, qui ont amassé des millions de dollars grâce à leurs combats, à des accords commerciaux et à leurs activités en dehors du sport.

Bien que tous deux aient construit des carrières couronnées de succès, ils appartiennent à des générations différentes et ont trouvé des opportunités distinctes au sein de l’industrie de la boxe. Leurs revenus reflètent aussi les évolutions qu’a connues ce secteur, notamment en matière de contrats télévisés, de parrainages et de promotion de combats internationaux.

Quelle est la fortune de Canelo Álvarez ?

Saúl « Canelo » Álvarez possède l’une des carrières les mieux rémunérées de l’histoire de la boxe. Ses affrontements contre des figures comme Floyd Mayweather, Gennady Golovkin et Dmitry Bivol lui ont permis de négocier des cagnottes multimillionnaires et de consolider sa présence sur le marché sportif international.

Les estimations de sa fortune varient. Celebrity Net Worth évalue que sa richesse tourne autour de 350 millions de dollars, tandis que Forbes a publié des chiffres relatifs à ses gains et à son patrimoine à différentes étapes de sa carrière.

En plus des revenus qu’il retire du ring, le boxeur mexicain a diversifié ses activités entrepreneuriales. Parmi ses projets figurent Canelo Energy, la marque de boissons VMC, Canelo Promotions, Canelo Store et d’autres entreprises liées au divertissement, à l’alimentation et au commerce.

En mai 2026, Forbes estimait que ses revenus au cours des douze mois précédents atteignaient environ 170 millions de dollars.

Combien d’argent détient Julio César Chávez ?

Julio César Chávez a également construit une fortune importante au cours de sa carrière de boxeur professionnel. Considéré comme l’un des plus grands repères du pugilisme mexicain, il a remporté des championnats mondiaux dans trois catégories et a disputé des combats qui ont généré d’importants revenus.

Sa carrière professionnelle s’est terminée en 2005, mais il est resté lié au sport et a développé des projets entrepreneuriaux. L’un des plus connus est la chaîne de cliniques Baja del Sol, avec des installations dans des villes comme Tijuana et Culiacán, dédiées au traitement des personnes souffrant de dépendances.

De selon Celebrity Net Worth, le patrimoine du Grand Campeón Mexicano est estimé à environ 10 millions de dollars. Cependant, ce chiffre ne correspond pas à une déclaration financière officielle et doit être considéré comme une approximation.

Qui détient la plus grande fortune ?

En comparant les chiffres relatifs à leurs fortunes, Canelo Álvarez apparaît avec un patrimoine sensiblement plus élevé que celui de Julio César Chávez.

Si l’on prend en compte les 350 millions de dollars attribués au champion actuel et les 10 millions calculés pour Chávez, l’écart serait d’environ 340 millions de dollars.

Tandis que Chávez a construit son héritage au cours d’une époque où les grosses bursas et les contrats commerciaux présentaient des caractéristiques différentes, Canelo a tiré parti des accords multimillionnaires, des parrainages et de ses propres entreprises pour amplifier ses sources de revenus.