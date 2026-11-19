Kevin Álvarez est l’un des footballeurs qui ont attiré l’attention des fans du Club América, tanto par ses performances défensives que par certains aspects de sa vie en dehors des terrains. Parmi les questions suscitées par sa carrière figure aussi celle relative à sa vie sentimentale : qui est sa petite amie ?

À ce jour, le joueur de l’América n’a pas publiquement confirmé qu’il ait une partenaire. En effet, il a cherché à préserver cet aspect de sa vie privée, de sorte que l’identité de sa petite amie actuelle n’est pas connue.

Cependant, il y a eu une relation de Kevin Álvarez qui a suscité l’intérêt de ses fans et qui a retrouvé de l’importance après que son ex-compagne ait atteint l’un des plus grands honneurs dans le monde des concours de beauté. Il s’agit de Fátima Bosch, mannequin mexicaine qui a remporté la couronne de Miss Universo 2025.

Comment s’est déroulée la romance entre Kevin Álvarez et Fátima Bosch ?

La relation amoureuse entre Kevin Álvarez et Fátima Bosch s’est développée vers 2023, lorsque le footballeur entamait une nouvelle étape au sein du Club América, après s’être distingué avec les Tuzos del Pachuca.

Bien que ni l’un ni l’autre n’ait l’habitude de partager trop de détails sur leur relation, quelques photographies et interactions sur les réseaux sociaux ont permis à leurs followers de connaître leur proximité. Mais la romance n’a pas duré longtemps.

La séparation a été rendue publique à la fin de cette même année, lors d’une diffusion en direct sur Twitch à laquelle Kevin participait avec ses coéquipiers du América, Miguel Layún et Igor Lichnovsky.

Face aux questions des spectateurs sur sa situation sentimentale, le défenseur a fini par reconnaître qu’il n’avait plus de petite amie. Ses coéquipiers ont fait quelques commentaires sur le ton de la plaisanterie, mais le footballeur a préféré ne pas approfondir les motifs de la rupture et a demandé à changer de sujet.

Qui est Fátima Bosch ?

Fátima Bosch Fernández est née le 19 mai 2000 à Teapa, Tabasco. Avant de devenir une figure internationale, elle a commencé à se faire un nom dans les concours de beauté et le mannequinat.

En 2018, elle a obtenu le titre de Flor Tabasco, l’une de ses premières réussites dans ce domaine. Par la suite, elle a étudié Design d’Indumentaria et Moda à l’Université Iberoamericana et a complété sa formation à Milan.

Sa carrière a connu un bond important en septembre 2025, lorsqu’elle a remporté Miss Universo México et obtenu le sésame pour le concours international. Le 20 novembre de la même année, elle a été couronnée Miss Universo 2025 en Thaïlande, devenant la quatrième Mexicaine à obtenir cette distinction.

De cette manière, la jeune femme qui a eu une relation avec le footballeur mexicain a accédé à la notoriété internationale, bien que sa relation avec Kevin Álvarez appartienne à une période antérieure de sa vie.