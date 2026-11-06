Il existe des footballeurs mexicains qui constituent une icône non seulement pour leurs exploits sur le terrain, mais aussi pour les revenus qu’ils ont générés durant leur carrière footballistique, des patrimoines qui leur permettent de mener une vie confortable, même après leur retraite du monde professionnel. Cependant, parmi tous, l’un se distingue par ses chiffres.

Qui est l’ancien joueur mexicain le plus riche en 2026 ?

Pour ne surprendre personne, il s’agit de Rafael Márquez, surnommé le “Kaiser” de Michoacán, qui, outre un palmarès de titres en Mexico et en Europe que peu de footballeurs mexicains peuvent égaler, a obtenu durant sa carrière des contrats lucratifs avec des clubs et des marques qui ont accru sa fortune.

Aujourd’hui, après la fin du cycle de Javier Aguirre à la suite de la Coupe du Monde 2026, le capitaine historique du Tricolor a accepté la responsabilité de mener le projet en direction de la Coupe du Monde de 2030, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le parcours de l’un des footballeurs les plus importants de l’histoire du pays.

À combien s’élève la fortune de Rafael Márquez ?

Selon le site spécialisé Celebrity Net Worth, Rafa Márquez possèderait une fortune estimée à 25 millions de dollars (472 millions 500 mille pesos), bâtie à partir de sa carrière de footballeur professionnel, de parrainages et d’activités entrepreneuriales. Il fut notamment l’un des meilleurs rémunérés dans les différents clubs où il a évolué.

Par exemple, le FC Barcelone versait 5,25 millions d’euros (107 millions de pesos) pour les services du Mexicain. Le défenseur mexicain a obtenu son contrat le plus lucratif au sein des Blaugrana, où il gagnait 6,5 millions de dollars par an (105 millions 840 mille pesos) durant les 7 saisons passées au club.

Cependant, à la sortie du club espagnol, il fut recruté par la franchise new-yorkaise des New York Red Bulls de la MLS, où il percevait 4,6 millions de dollars par an. Mais ses revenus ne proviennent pas uniquement de ses salaires dans les clubs, puisqu’au cours de sa carrière il fut également l’image principale de plusieurs parrainages.

Un des accords les plus marquants fut avec Nike, l’équipementier qui le soutint pendant une grande partie de sa carrière et avec lequel il participa à diverses campagnes publicitaires. Au fil des années, il est également apparu aux côtés de marques telles que Bimbo, Coca-Cola, Citi, Movistar et Adidas, surtout en raison des sponsors de l’équipe nationale.

L’une des campagnes les plus mémorables fut réalisée par Pepsi avant le Mondial 2006. Dans le spot apparaissaient Márquez, Ricardo La Volpe et Francisco Fonseca. Selon El Economista, entre salaires et publicités, Márquez aurait amassé au moins 52 millions de dollars de revenus hors de son salaire depuis ses débuts.

Les nouveaux objectifs de Márquez

Après une carrière fructueuse de footballeur, il s’est installé en Espagne pour se former en tant que directeur technique du football et a obtenu sa première opportunité comme entraîneur des jeunes au RSD Alcalá. Puis il a été appelé pour diriger l’équipe filiale du FC Barcelone Atlètic, où il percevait un salaire annuel de 900 000 euros.

Après une période passées comme adjoint technique de Javier Aguirre avec l’équipe du Mexique, Márquez aura désormais pour mission de donner la continuité au processus de sélection et de réenchanter les attentes du public mexicain en vue de la prochaine grande compétition mondiale, consolidant ainsi un héritage personnel bâti sur plus de deux décennies.