María Asunción Aramburuzabala est l’une des figures les plus en vue du monde des affaires au Mexique. Sa fortune, initialement liée au Grupo Modelo et étendue par le biais d’investissements dans divers secteurs, l’a placée comme la femme la plus riche du pays.

Également connue sous le nom de Mariasun, la femme d’affaires a construit une trajectoire qui va bien au-delà de l’héritage familial. À la tête de ses entreprises, elle a participé à des décisions d’investissement et au développement de projets immobiliers, tout en conservant un profil relativement discret en comparaison avec d’autres figures de son niveau économique.

Précisément en raison de sa position et de sa vie loin des projecteurs, il existe un intérêt pour en savoir davantage sur son histoire personnelle, notamment qui a été son partenaire et ce que l’on sait des hommes avec lesquels elle a partagé sa vie.

Qui est l’époux actuel d’Aramburuzabala ?

MariaAsunción Aramburuzabala n’a actuellement aucun mari publiquement. Au cours de sa vie, elle a été mariée à deux reprises: d’abord avec l’homme d’affaires Paulo Patricio Zapata Navarro et, quelques années plus tard, avec l’avocat américain Antonio O. Garza, connu sous le nom de Tony Garza.

Les deux relations se sont déroulées à des étapes différentes de sa vie et étaient liées à des hommes qui ont exercé leur propre carrière professionnelle. Cependant, aucun des deux mariages n’est en cours.

Paulo Patricio Zapata Navarro, son premier mari

Le premier mariage de Mariasun fut avec Paulo Patricio Zapata Navarro, homme d’affaires lié au Groupe Zapata, une société spécialisée dans la fabrication d’emballages destinés à des secteurs tels que l’alimentation, les produits pharmaceutiques et les soins personnels.

Le couple s’est marié lorsque Aramburuzabala avait 19 ans et leur relation dura environ 15 ans. De ce mariage naquirent leurs deux enfants, Pablo et Santiago Zapata Aramburuzabala, qui se sont ensuite impliqués dans les affaires familiales.

Tony Garza, l’ex-ambassadeur avec lequel elle s’est mariée en 2005

Après sa première séparation, l’entrepreneuse a de nouveau été mariée en 2005 à Antonio O. Garza, avocat américain qui a mené une carrière en politique et dans l’administration publique du Texas.

Garza a occupé des postes tels que commissaire des chemins de fer du Texas, secrétaire d’État du Texas et juge du comté de Cameron. Plus tard il fut ambassadeur des États-Unis au Mexique de 2002 à 2007, sous la présidence de George W. Bush.

Son mariage avec Aramburuzabala prit fin en mai 2010. Par la suite, Garza s’est remarié avec la dermatologue américaine Liz Beightler.

La vie sentimentale de María Asunción Aramburuzabala a inclus deux mariages, mais son histoire publique reste marquée principalement par son rôle dans le monde des affaires, la gestion de son patrimoine et la continuité des projets entrepreneuriaux de sa famille.