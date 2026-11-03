Le footballeur Henry Martín traverse une période faste dans sa carrière, affichant 10 buts au cours du tournoi d’ouverture 2026 de la Liga MX avec l’équipe du Club América. C’est pourquoi nous vous présentons qui est son épouse et ce à quoi elle se consacre.

Qui est l’épouse du footballeur Henry Martín ?

L’attaquant du Club América, Henry Martín, âgé de 33 ans, est marié à Gabriela Pech depuis 2017. Avec elle, il a deux enfants, Jimena et Mauro, et il y a plusieurs mois, il a annoncé qu’ils attendaient le troisième.

On sait que Gabriela Pech est professeure dans l’État du Yucatán, où elle réside avec les enfants de l’attaquant du Club América. Apparemment, ils vivent là-bas après ne pas s’habituer à vivre à Mexico (CDMX) en raison du temps que prennent les déplacements d’un endroit à l’autre.

L’enseignante garde un profil bas et la plupart des photographies circulant sur les réseaux sociaux proviennent de ce que le joueur des Águilas a partagées. On sait qu’il se rend fréquemment au Yucatán pour rendre visite à sa famille.

Il est important de mentionner que Jimena, la fille de Henry Martín, s’est distinguée dans des concours d’excellence scolaire à l’échelle locale, comme lors de l’Olimpiade du Savoir.

Dans quelle équipe Henry Martín a-t-il débuté ?

Les débuts footballistiques de Henry Martín ont eu lieu avec F.C. Itzaes, dans la Tercera División du Mexique ; par la suite, il a évolué au sein du Club de Football Mérida / Venados FC, de la Liga de Ascenso MX. Puis il a rejoint les Xolos, où il a commencé à briller, pour finalement arriver à l’América, où il a déjà remporté plusieurs tournois.

L’attaquant originaire du Yucatán est devenu une pièce maîtresse pour l’effectif des Águilas, avec qui il a décroché quatre titres de ligue et, lors du Clausura 2023, il a été couronné meilleur buteur avec 14 buts.

Actuellement, Henry, aux côtés de l’América, traverse une belle série durant le Tournoi d’ouverture 2026 de la Liga MX, puisqu’ils occupent la première place du classement général avec 29 points à ce jour, et seulement deux journées avant la fin de la phase régulière.