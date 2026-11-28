Une des grandeurs du Mexique réside dans son art, car il a été le berceau et le foyer de grands artistes qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire et dans les cœurs. L’un d’eux fut le peintre Pedro Friedeberg, considéré comme l’un des plus grands repères du surréalisme dans le pays.

À l’annonce de son décès ce 5 mars 2026, le précieux héritage de Friedeberg est devenu un sujet de discussion parmi les artistes et les amateurs d’art, et a même suscité l’intérêt chez ceux qui ne le connaissaient pas.

Pendant plus de six décennies, l’artiste mexicain d’origine allemande a construit une œuvre considérable qui couvre la peinture, la sculpture, le design de meubles et des projets architecturaux imaginaires. Ici, nous allons parler de qui il fut et de la façon dont il a marqué une époque de l’art contemporain.

Vie et parcours de Pedro Friedeberg

Né à Florence, en Italie, en janvier 1936, et grandi au sein d’une famille judéo-allemande, Friedeberg émigra vers le Mexique après l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il n’était qu’un enfant.

Bien qu’il ait commencé des études en architecture à l’Université Iberoamericana, Pedro décida d’abandonner sa carrière académique pour se consacrer entièrement à l’art, où l’une de ses influences clés fut l’artiste et théoricien Mathias Goeritz, lui aussi d’origine allemande.

La vie de Pedro Friedeberg au Mexique a été déterminante dans le développement de sa sensibilité artistique, qui mêlait des influences préhispaniques, baroques, mystiques et surréalistes, avec des œuvres remplies de motifs géométriques, de symboles occultistes, de labyrinthes visuels et de perspectives infinies.

Bien qu’il ne se soit jamais considéré comme appartenant à un mouvement artistique, et n’ait pas souhaité classer son œuvre de cette manière (il se définissait lui-même comme « baroque et absurde » lors d’entretiens), beaucoup le considèrent comme l’un des grands référents du surréalisme au Mexique.

Parmi ses œuvres les plus connues figure la Silla-Mano, créée en 1962, une sculpture surréaliste qui remplit la double fonction d’être une œuvre d’art et un siège. Son design a été reproduit dans divers matériaux, avec des expositions dans de nombreux musées et galeries.

Tout au long de sa carrière artistique, Pedro Friedeberg a présenté des expositions aussi bien au Mexique qu’aux États‑Unis et en Europe. Ses œuvres figurent dans une longue liste de collections privées et publiques au Mexique et dans le monde, depuis le Musée d’Art Moderne à Mexico jusqu’au MoMA à New York.

Avec sa personnalité excentrique et provocatrice, Friedeberg a gagné une place spéciale sur la scène culturelle mexicaine, où il a suscité l’inconfort chez certains et la fascination chez beaucoup d’autres, laissant son nom gravé dans l’histoire de l’art contemporain.